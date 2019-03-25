В адрес Назарбаева продолжают поступать письма и телеграммы от мировых лидеров

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - В адрес Нурсултана Назарбаева поступают телеграммы и письма от действующих и бывших глав государств, а также руководителей международных организаций по случаю сложения им полномочий Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем письме отмечает историческую роль Первого Президента Казахстана в установлении всестороннего китайско-казахстанского стратегического партнерства, углублении сотрудничества по совместному строительству проекта "Один пояс, один путь".

Вы - основатель Казахстана и Лидер нации, пользующийся поддержкой всего народа Казахстана. За 30 лет, под Вашим руководством, народ Казахстана, преодолевая неимоверные трудности, создал независимую, демократичную, процветающую, богатую и сильную Республику Казахстан. Я уверен, что Казахстан по-прежнему будет поступательно развиваться в соответствии с определенным Вами политическим курсом, достигая новых успехов", - говорится в письме.

В заявлении Государственного департамента США отмечено, что Соединенные Штаты высоко ценят вклад Первого Президента Нурсултана Назарбаева в установление и развитие прочных и динамичных отношений между США и Казахстаном.

В этот исторический для Казахстана момент мы воздаем должное Н.А. Назарбаеву как отцу-основателю современного, суверенного и процветающего Казахстана и признаем продемонстрированный им пример ответственного руководителя регионального и глобального масштаба.

Мы также восхищены его значительными заслугами в сфере ядерного нераспространения и лидерством в глобальных усилиях по денуклеаризации, образцовой приверженности мирной передаче власти и вкладом в дело обеспечения мира и процветания как в Казахстане, так и в регионе, в целом", - говорится в заявлении.

В своей телеграмме Король Бельгии Филипп, отмечая исторические заслуги Нурсултана Назарбаева, высказал в адрес Лидера нации и Республики Казахстан свои теплые пожелания.

Я всегда ценил содержательность наших встреч, в ходе которых я лично видел Вашу приверженность всестороннему развитию Казахстана. Я надеюсь, что дружба, сложившаяся между нашими странами во время Вашего президентства, будет и дальше укрепляться", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Сербия Александр Вучич выразил уверенность в том, что Первый Президент Казахстана и впредь будет вносить свой неоценимый вклад в развитие страны.

Я впечатлен успехами, достигнутыми Вами в созидании нового Казахстана. Благодаря ясному видению и непоколебимой воле Вы достигли огромных успехов в укреплении национального единства, духовных ценностей, а также осуществлении внутренних реформ. Таким образом, Вы обеспечили политическую стабильность и устойчивое экономическое развитие страны", - отмечается в письме А. Вучича.

Президент Украины Петр Порошенко от имени своей страны и от себя лично выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за последовательный вклад в развитие украино-казахстанских отношений.

Ваша многогранная деятельность имеет ключевое значение для становления независимости, развития и укрепления Республики Казахстан, которая, преодолевая различные политические и экономические вызовы современности, стала одной из наиболее развитых стран региона", - говорится в письме.

Первый Президент Татарстана, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев отметил, что он гордится крепкой дружбой с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и оценил решение о сложении полномочия как поступок человека, создавшего за короткий срок признанное всем миром государство - Казахстан.

Также свои искренние пожелания Нурсултану Назарбаеву направили премьер-министры Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель и Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

Наряду с этим, телеграммы со словами благодарности и признательности отправили бывшие главы государств и правительств. В их числе, экс-президент Республики Польша Александр Квасьневский, экс-президент Республики Хорватия Степан Месич, экс-президент Австрийской Республики Хайнц Фишер, экс-канцлер Федеративной Республики Германия Герхард Шрёдер, экс-премьер-министр Французской Республики Франсуа Фийон.

Обширная корреспонденция поступила от руководителей и представителей международных организаций и компаний, которые особо отмечают последовательную политику Первого Президента Казахстана по активному продвижению идей многостороннего сотрудничества и глобального устойчивого развития, а также инициативы, направленные на дальнейшее укрепление мира и безопасности.

В числе авторов посланий - председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор Венского отделения ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак, исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо, президент и генеральный директор канадской компаний "Камеко", член Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан Тим С. Гитцель, председатель молодежной организации "Землячество немцев в России" Вальтер Гаукс, а также Министерство иностранных дел Доминиканской Республики.

В частности, в письме на имя Нурсултана Назарбаева председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что на сегодняшний день Казахстан является ключевым экономическим и политическим партнером Европейского союза и это во многом стало возможным благодаря Первому Президенту Казахстана.

Мы с Вами знакомы на протяжении многих лет, и я восхищаюсь Вашей приверженностью конструктивным и тесным отношениям между Европой и Азией, а также Вашей ролью, которую Вы сыграли в регионе и далеко за ее пределами", - говорится в телеграмме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме подчеркивает: "В ходе Вашего успешного пребывания в должности президента, Казахстан стал играть значимую роль в продвижении и отстаивании ценностей ООН в сохранении мира и безопасности, ядерном нераспространении, противодействии терроризму. Я также высоко оцениваю роль Казахстана как убежденного сторонника Целей устойчивого развития".

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.

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