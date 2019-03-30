В адрес Токаева продолжают поступать поздравления по случаю вступления в должность президента РК

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы и письма поздравления по случаю вступления в должность президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Король Фелипе в своей телеграмме, выражая теплые поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева, заверил, что Испания ориентирована на укрепление сложившегося всестороннего сотрудничества с Казахстаном и углубление двусторонних связей.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав дружественному народу Казахстана процветания и благополучия.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган от себя лично и от имени всего народа Турции поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Республики Казахстан.

Я твердо убежден, что во время Вашего президентского мандата достигнутые плодотворные отношения между двумя дружественными и братскими народами сохранятся, и будет только углубляться", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Государственный секретарь США Майк Помпео в своем поздравлении отметил, что Казахстан в такой исторический момент еще раз продемонстрировал свою твердую приверженность конституционным принципам развития.

Соединенные Штаты Америки придерживаются позиции укрепления партнерства с Казахстаном и всегда будут поддерживать его суверенитет, независимость и целостность границ. С нетерпением ждем активной совместной работы с Вами во благо безопасности и процветания Казахстана", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил убеждение, что белорусско-казахстанское всестороннее продуктивное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.

В Беларуси Вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.

От имени правительства и народа Японии поздравления также направил премьер-министр Синдзо Абэ. В своем письме он отметил важность казахстанско-японского взаимодействия и подчеркнул стратегическую роль Республики Казахстан в региональных и международных делах.

Мы намерены совместно с Казахстаном продолжить работу по развитию регионального сотрудничества в рамках диалога "Центральная Азия + Япония", инициированного Вами в 2004 году", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Корея Мун Чже Ин в своем поздравлении отметил, что Казахстан является самым крупным торгово-инвестиционным партнером Кореи в Центральной Азии, а всестороннее сотрудничество с Республикой Казахстан станет основой для устойчивого развития на всей территории Евразии.

Свои поздравления также направил и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё.

Финляндию и Казахстан связывают плодотворные отношения, в которых ключевую роль играет активное партнерство в торгово-экономической сфере. Мы готовы и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество по широкому спектру двусторонних вопросов и международной повестки дня", - отмечается в телеграмме.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в своей телеграмме подчеркнул высокий уровень казахстанско-монгольского взаимодействия, а также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении и развитии дружественных связей между двумя народами.

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани в своем поздравлении отметил значимость возложенной на президента Казахстана высокой миссии и большой потенциал для укрепления двусторонних отношений.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая Мохаммад бен Рашид Аль Мактум, наследный принц, заместитель председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны Мухаммад бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц Абу Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад бен Заид Аль Нахаян в своих поздравительных телеграммах выразили надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений, пожелав Касым-Жомарту Токаеву успехов в работе, а дружественному народу Казахстана - благополучия и процветания.

Глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, выражая свои наилучшие пожелания, отметил, что правительство Афганистана приветствует взаимное сотрудничество и выступает за его укрепление во всех сферах.

Спикер верхней палаты парламента Исламской Республики Афганистан Фазел Хади Муслимяр в своей телеграмме, пожелав главе государства успехов на ответственном посту, выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Казахстаном и Афганистаном.

Также свои поздравления в адрес главы государства направил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Ваш высокий профессионализм, огромный опыт на службе государству и народу, авторитет на международной арене, доверие со стороны Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева позволят Вам реализовать задачу дальнейшего развития и укрепления Казахстана, его экономики и государственности. Уверен, что Ваша деятельность на высоком посту послужит дальнейшему всестороннему углублению интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе", - говорится в телеграмме.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа в своем поздравительном письме пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на посту президента в важный для Казахстана период развития.

В прошедшее десятилетие Ваша страна добилась впечатляющих достижений в своем развитии. Хочу Вас заверить, что ОЭСР будет оказывать поддержку Казахстану в осуществлении дальнейших экономических реформ и достижении социального прогресса", - подчеркнул А. Гурриа.

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