В аэропортах Казахстана усилят меры авиационной безопасности

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает КГА.





Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.





Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценкой состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации", - сообщили в комитете.





В ведомстве добавили, что подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.





Пассажирам рекомендуют заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.