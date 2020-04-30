Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы разъяснили, кто имеет право на получение социальных выплат, и по каким причинам заявителям может быть отказано, передает Kazakhstan Today.

В текущем году в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, согласно поручению главы государства, проводится единовременная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В Алматы единовременные выплаты в общем объеме 1,3 млрд тенге получат 18 296 человек:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (202 человека) выплатят по 1 млн тенге;

- лицам, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (3954 человека) - по 100 тыс. тенге;

- вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившим в повторный брак, - по 100 тыс. тенге (4 человека);

- родителям и не вступившие в повторный брак супругам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане - по 100 тыс. тенге (32 человека);

- участникам трудового фронта (работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны), в том числе награжденным медалями и орденами СССР, а также не награжденными - по 50 тыс. тенге (14 104 человека).

Выплата в размере 42 500 тенге гражданам, лишившимся доходов

В системе зарегистрировано всего 896 752 обращения. Назначены выплаты 416 045 обратившимся в размере 17,5 млрд тенге: за первый месяц - 370 660 человек, за второй месяц - 45 385 человек. Выплату вернули 15 309 человек. Отказано - 3076 заявителям.

Контролем и проверкой отклонено по причинам ошибок (данные, не соответствующие требованиям) - 471 тыс. заявок.

Причины отказа:

- отсутствие социальных отчислений/ЕСП/ОПВ за последние 12 месяцев от даты ЧП, если ЕСП - до даты заявления (68%);

- заявитель является лицом, за которое платежи (ОСО, ОПВ) осуществляют предприятия, организации, учреждения, находящиеся в государственной собственности и управляемые госорганами (5,8%);

- плательщик ЕСП, первый платеж поступил в период действия чрезвычайного положения (с 16 марта 2020 года) и одновременно являющийся получателем выплат и пособий (20%);

- имеется поступление обязательных социальных отчислений (либо ОПВ, либо ЕСП) от двух и более плательщиков, в том числе за себя за один период (6%);

- другие причины (выезд за пределы РК, смерть получателя) - 0,2%.

Обеспечение продуктовыми наборами в период ЧП через ОФ "Жана Алатау"

С учетом всех категорий нуждающихся на сегодня в Алматы обеспечено 12 797 нуждающихся, из них:

- одиноко проживающие пенсионеры - 2481 человек

- получатели АСП - 5443 человека

- другие категории через колл-цент - 4873 человека.

Социальная помощь в размере 2 МРП в период ЧП

Помощь выплачена 63,2 тыс. человек:

- инвалиды I, II групп - 17 128 человек;

- дети-инвалиды - 6577 человек;

- родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом - 6185 человек;

- дети в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей АСП - 6699 человек;

- совершеннолетние получатели АСП - 7580 человек;

- инвалиды 3 группы - 10 253 человек;

- официально зарегистрированные безработные - 8800 человек.

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