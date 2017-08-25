В акимате Астаны рассказали о вариантах парковки в аэропорту

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в главной воздушной гавани столицы Казахстана имеются около шестисот бесплатных парковочных мест, этого достаточно для текущего пассажирооборота, передает Kazakhstan Today.

В пятницу в рамках пресс-тура по новому терминалу международного аэропорта Нурсултан Назарбаев руководитель городского управления пассажирского транспорта (УПТ) Бекмырза Игенбердинов рассказал о текущей ситуации с платными парковками, информирует медиацентр акимата Астаны.

По словам главы управления, введение тарифов на определенные машиноместа связаны в первую очередь с наведением порядка и исключением нелегальных таксистов.

"Власти не собираются зарабатывать на этом, в первую очередь это - безопасность. Те доходы, которые мы будем получать, идут на развитие транспортного сервиса. Тарифная сетка была разработана предыдущим руководством "Astana LRT". Низкий тариф позволял нелегальным таксистам "крутиться" возле парковки, для них суточный тариф в 2-3 тысячи тенге роли не играет. Поэтому и были приняты такие высокие тарифы", - пояснил Игенбердинов.

Также руководитель УПТ подчеркнул, что нововведение в столичном аэропорту - не новшество для города. К примеру, аналогичными мерами удалось навести порядок на старом железнодорожном вокзале.

"У нас есть определенный опыт по нормализации ситуации на старом железнодорожном вокзале. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что там нет того хаоса, который творился все эти годы. Такую же работу мы начали проводить и здесь. В свое время бесплатная парковка не позволяла нам проводить ряд мероприятий - таких, как уборка в зимний период, к примеру", - добавил Игенбердинов.

Всего в зоне международного аэропорта Нурсултан Назарбаев есть три разных зоны парковочных мест.

Первая зона - открытая, платная, рассчитанная на 806 парковочных мест. Тарифы здесь следующие: до 30 минут - бесплатно, от 30 минут до 2 часов - 400 тенге, с 2 часов до 24 часов - 1500 тенге в час, или 33 000 тенге за первые сутки простоя, от 24 часов и более - 2500 тенге в час, или 60 000 тенге в сутки, начиная со вторых суток.

Эти меры приняты для стимулирования высокой оборачиваемости транспортных средств и обеспечения достаточного пространства на самой близкой к зданиям аэропорта краткосрочной парковке вместимостью 806 мест.

Кроме того, специалисты отмечают, что для всех желающих имеется более дешевая охраняемая долгосрочная крытая парковка, ее стоимость всего две тысячи тенге в сутки. Там предусмотрено 266 машиномест. Также для удобства пассажиров, провожающих и встречающих вблизи крытой парковки имеется бесплатная стоянка на 543 автомобиля, сообщает сайт акимата Астаны.

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