В акимате Павлодарской области произошли кадровые перестановки

Павлодар. 12 октября. Kazakhstan Today - На совещании в областном акимате аким региона Абылкаир Скаков представил нового руководителя и пожелал ему плодотворной работы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , новым главой управления стал Айбек Турсынгалиев.

Он родился в 1988 году. В 2013 году окончил Восточно-Казахстанский региональный университет по специальности "юриспруденция". В 2015 году получил степень магистра экономики и бизнеса в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в столице с должности юриста ТОО "Строительная Корпорация "Kulager".

С 2011 по 2014 годы возглавлял юридические отделы в ТОО "Petroleum consultants" и ТОО "Нур-Суат".

С 2014 по 2017 годы - менеджер в столичном департаменте финансового и технического анализа специальных экономических зон АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST".

С 2017 по 2018 годы - заместитель и первый заместитель председателя правления АО "Управляющая компания Специальной экономической зоны "Онтустік" в Шымкенте.

В 2018 году возглавил АО "Управляющая компания Специальной экономической зоны "Павлодар".

В 2019 году назначен исполняющим обязанности советника акима Экибастуза.

В октябре 2019 году перешел на работу в АО "Национальная компания "Kazakh Invest", где работал в должностях директора департамента взаимодействия с регионами и управляющего директора.

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