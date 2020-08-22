В акимате рассказали о трудоустройстве молодежи в Алматы

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева реализуется комплекс мер по повышению занятости населения. Особое внимание уделяется охвату молодежи, передает Kazakhstan Today.

Государственный фонд развития молодежной политики Алматы и молодежные ресурсные центры всех районов в усиленном режиме проводят информационно-разъяснительную работу по вопросам программы "Молодежная практика". В рамках этой программы молодые специалисты могут получить опыт работы по профессии, а также повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда.

В целом в рамках государственной программы продуктивной занятости "Енбек" трудоустройство молодежи реализуется путем различных инструментов.

Первое - масштабные информационно-разъяснительные и общественные работы. С июля месяца 609 человек трудоустроены через общественные работы и оплачиваемую молодежную практику.

Второе - проводится точечный обзвон целевой аудитории. В частности, этой информационно-разъяснительной работой охвачено 7193 выпускника, согласно базе данных вузов Алматы. На сегодня обзвонили 4798 выпускника, из них 364 выпускника изъявили заинтересованность в участии в программах молодежной практики и общественных работ.

Третье - с 18 августа во всех районах начата работа передвижных мобильных ресурсных центров.

Это площадки по оказанию содействия в трудоустройстве молодежи. Желающие трудоустроиться получают консультацию в мобильных ресурсных центрах своего района и подают заявку на работу через анкеты, которые выдают активисты молодежных ресурсных центров. Сотрудники молодежных ресурсных центров проводят разъяснительные беседы по программам "Молодежная практика" и "Общественные работы", раздают жителям "Бюллетени вакансий", с предложенными на них вакансиями и анкеты для желающих найти работу.

По информации акимата города, специалисты молодежных ресурсных центров в 8 точках передвижных групп провели разъяснительные работы с молодежью с общим охватом 8000 человек. Всего 1023 человека прошли анкетирование, из них общественными работами заинтересовались 277 человек, молодежной практикой - 312; трудоустройством на постоянной основе - 434.

Напомним, передвижные мобильные центры работают до 23 августа по следующим адресам:

Алатауский район - микрорайон Нуркент, Атлетическая деревня, 18-й блок;

Алмалинский район - пешеходная улица Арбат, Жибек Жолы - Панфилова;

Ауэзовский район - пересечение улиц Абая - Алтынсарина;

Бостандыкский район - выставочный павильон "Атакент";

Жетысуский район - рынок "Ялян";

Наурызбайский район - микрорайон Калкаман, больница №7;

Медеуский район - универсальный рынок "Зеленый базар";

Турксибский район - Шолохова, 2д/1, рынок "Алматы-1".

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