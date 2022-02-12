В акимате Шымкента рассказали, на что потратили 7 млрд тенге бюджетных денег

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ШЫМКЕНТ. 11 ФЕВРАЛЯ - В акимате Шымкента рассказали, на какие мероприятия потрачены бюджетные деньги в размере 7,3 млрд тенге, выделенные на озеленение и санитарную очистку города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Возмущение вызвала информация о том, что только на стряхивание деревьев от снега акимат выделил 600 млн тенге. В целом же общая сумма трат на озеленение и саночистку составила 7,3 млрд тенге", - сообщает Otyrar.kz .

В ходе брифинга в РСК заместитель акима Шымкента Ергали Билисбеков пояснил: все запланированные в бюджете траты формируются согласно нормам и требованиям законов страны.

Бюджет, помимо прочего, включает в себя и работы по содержанию зеленых насаждений города, посадке новых деревьев, периодической подкормке, поливу, обрезке, побелке и очистке их от снега", - заявил Билисбеков.

Он также отметил, что в смету включена и заработная плата граждан, выполняющих эти работы, а также горюче-смазочные материалы и другие расходы на транспорт и спецтехнику, используемые для этой работы.

Территория Шымкента составляет 116 тысяч гектаров. В настоящее время на территории города насчитывается более 6 миллионов деревьев. Кроме того, на территории города расположены 8 парков и 39 скверов. А работы по стряхиванию снега, указанные в статье, являются лишь одним из многих направлений работ по содержанию зеленых насаждений в целом. То есть в целях безопасности такими работами планируется охватить 66 220 деревьев в местах массового пребывания людей, при этом общие затраты на это, согласно смете, составили 891,4 тыс. тенге, а не 600 млн", - сказал Билисбеков.

По данным акимата, в этом году в Шымкенте запланирована посадка 35 тыс. деревьев и кустарников, 7 тыс. саженцев хвойных медленно растущих деревьев таких, как ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская, 25 тыс. саженцев лиственных деревьев, а также высадка цветов, как однолетних, так и многолетних.

Согласно данным из открытых источников, санитарная обрезка одного дерева и вывоз отходов обходится бюджету в 6 075 тенге, сбор и вывоз ветвей - 336,661 тенге, стрижка и вывоз живой изгороди - 605 тенге.

При этом в бюджет не включена такая расходная статья как полив. Между тем, только по Аль-Фарабийскому району для посадки зеленых насаждений потребуется техническая вода на сумму около 9 млн тенге. А для последующего ухода на полив из шланга требуется около 3 млн. тенге.

В смету помимо простой обрезки, сноса деревьев, посадки новых цветов включены и работы по обработке растений от паразитов и болезней", - сообщает сайт.

Еще одна статья расходов - зарплаты людей, которые занимаются саночисткой и озеленением.

Otyrar.kz сравнил оплату труда в двух самых крупных компаниях Шымкента.

На протяжении последних 6-7 лет на данном рынке все работы монопольно выполняла одна компания ТОО "ЛТД Турмыс". В период ее функционирования заработная плата работников не превышала 80 тыс. тенге. В прошлом году на этом рынке появился еще один крупный игрок - ТОО BUILD STROI с более высокими зарплатами сотрудников - от 120 000 и выше", - пишет сайт.

Сейчас заработная плата сотрудников этих предприятий достигает в среднем 145 000 тенге и выше.