В Акмолинской области прошел единый час по профилактике коррупции

Кокшетау. 29 января. Kazakhstan Today - Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области провел единый час по обсуждению послания президента РК Нурсултана Назарбаева "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". Это мероприятие организовано повсеместно с местными исполнительными и правоохранительными органами, НПО и общественными фондами, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в управлении внутренней политики региона, в январском послании народу Казахстана глава государства обозначил 10 конкретных задач, одной из которых является борьба с коррупцией и верховенство закона.

За прошлый год областным департаментом АДГСПК было проведено свыше 700 мероприятий профилактического характера, которые направлены на вовлечение в антикоррупционное движение всех категорий граждан. Проводится целенаправленная работа по реализации превентивных мер по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры, выявлению коррупционных рисков, повышению правовой грамотности населения.

Между тем в здании Акмолинской ассамблеи народа Казахстана под руководством заместителя акима региона прошла встреча, на которой профессор кафедры международных отношений Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Тахир Мухамадеев особо отметил необходимость продолжения качественной работы по предупреждению коррупции. "Борьба с коррупцией является одной из самых насущных проблем для любого государства. В нашей стране ведется целенаправленная работа по борьбе с коррупцией, проводятся мероприятия по предупреждению коррупции. Запланировано немало задач", - подчеркнул профессор.

В УВП пояснили, что участниками встреч стали предприниматели, представители политических партий, руководители профсоюзов и студенческая молодежь региона.

Просмотров: 3776