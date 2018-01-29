В Акмолинской области прошел единый час по профилактике коррупции

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 января 2018
  • 19
  • :
  • 45
Все области
-16º Пасмурно
днем -1º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

В Акмолинской области прошел единый час по профилактике коррупции29.01.2018
  • Фото: kokshetau.asia
Государство  12:38

Кокшетау. 29 января. Kazakhstan Today - Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области провел единый час по обсуждению послания президента РК Нурсултана Назарбаева "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". Это мероприятие организовано повсеместно с местными исполнительными и правоохранительными органами, НПО и общественными фондами, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в управлении внутренней политики региона, в январском послании народу Казахстана глава государства обозначил 10 конкретных задач, одной из которых является борьба с коррупцией и верховенство закона.

За прошлый год областным департаментом АДГСПК было проведено свыше 700 мероприятий профилактического характера, которые направлены на вовлечение в антикоррупционное движение всех категорий граждан. Проводится целенаправленная работа по реализации превентивных мер по противодействию коррупции, формированию антикоррупционной культуры, выявлению коррупционных рисков, повышению правовой грамотности населения.


Между тем в здании Акмолинской ассамблеи народа Казахстана под руководством заместителя акима региона прошла встреча, на которой профессор кафедры международных отношений Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Тахир Мухамадеев особо отметил необходимость продолжения качественной работы по предупреждению коррупции. "Борьба с коррупцией является одной из самых насущных проблем для любого государства. В нашей стране ведется целенаправленная работа по борьбе с коррупцией, проводятся мероприятия по предупреждению коррупции. Запланировано немало задач", - подчеркнул профессор.

В УВП пояснили, что участниками встреч стали предприниматели, представители политических партий, руководители профсоюзов и студенческая молодежь региона.
Просмотров: 3776
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
29.01.2018   14:54
Казахстан и Турция подписали План военного сотрудничества на 2018 год
29.01.2018   12:38
Фото: kokshetau.asia
В Акмолинской области прошел единый час по профилактике коррупции
29.01.2018   11:43
Фото: http://www.inform.kz
Казахстанцы смогут получать больничные листы через egov.kz
27.01.2018   11:54
Генпрокуратура выявила нарушения законности в сфере пассажирских автобусных перевозок
26.01.2018   18:19
Фото: news.bigmir.net
Назарбаев выразил соболезнования президенту Республики Корея в связи с жертвами пожара в больнице
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today