В Акмолинской области работают 124 кабинета робототехники

Кокшетау. 22 декабря. Kazakhstan Today - В рамках программы "Рухани жангыру" в Акмолинской области расширяются горизонты образования. Повышение конкурентоспособности, развитие культа знания и многие другие ориентиры в модернизации общественного сознания постоянно находятся на повестке дня в регионе, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание при реализации программы "Рухани Жангыру" придается адаптации молодежи к условиям "цифровой эпохи", отметили в управлении внутренней политики области.

В системе образования региона реализуются проекты, ставящие своей целью развитие цифровых навыков, привитие интереса к современным перспективным профессиям и успешной жизни в информационном обществе. Примером такого проекта являются кабинеты цифровых технологий, расширяющие возможности для развития школьников.

Акмолинская область является одним из лидеров по открытию IT-классов, в регионе сейчас их насчитывается 62. Кабинеты оснащены современными компьютерами, высокоскоростной сетью Интернет, 3D-принтерами. Здесь созданы все необходимые условия для занятий робототехникой - наукой, популярной среди подрастающего поколения.

Юные акмолинцы в возрасте от восьми до шестнадцати лет учатся читать и строить простые алгоритмы программ, постигать азы разработки и сопровождения web-сайтов по европейским образовательным стандартам.

В этом году в областном центре открылась "фабрика" интеллекта - новая IT-школа-лицей на 900 мест.

За этот год обучением современным IТ-технологиям охвачено 900 учащихся.

И уже есть определенные успехи. Так, ученик школы-лицея "Білім-Инновация" города Кокшетау Бекхан Шукиров стал обладателем первого места Республиканской олимпиады по программированию, лучшим из 5 тыс. участников со всей страны.

Открытие IT-классов, формирование фонда оплаты труда осуществляется за счет спонсорских средств. В ауле Акмол Целиноградского района открытие IT-класса стало возможным благодаря помощи председателя наблюдательного совета ТОО "Управляющая компания "Шанырак" М. Божко. В семи школах Зерендинского района действуют семь IТ-классов, где спонсорами выступили местные меценаты и бизнесмены.

В целом в области работают 124 кабинета робототехники, два инновационных технопарка, рассчитанных на 1500 школьников. В областном центре функционируют два IT-центра - при Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова и Высшем колледже, - оснащенные современной материально-технической базой.

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