Кокшетау. 19 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области сменился начальник департамента КНБ, сообщила пресс-служба акима региона.

По информации пресс-службы, приказом председателя КНБ РК от 11 января, полковник Касенов Сандыбек Сапашевич назначен начальником департамента КНБ РК по Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что Касенов в органах КНБ РК с марта 1993 года. За период службы занимал различные должности исполнительского и руководящего состава. До назначения занимал должность начальника департамента Центрального аппарата КНБ РК.

Кроме того, сегодня на заседании акимата аким области Сергей Кулагин в связи с достижением пенсионного возраста поблагодарил за совместную работу первого заместителя акима Акмолинской области Кадирхана Махмутовича Отарова. "Вы всегда находили конструктивный подход в решении самых сложных задач. Благодаря вашей эффективной деятельности, инициативности регион добился значительных успехов, произошедших в сельском хозяйстве, водных отношениях и многих других сферах жизнеобеспечения граждан", - сказал Кулагин.

Просмотров: 4267