В Акмолинской области начаты масштабные работы по модернизации тепломагистрали

Кокшетау. 13 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области начаты масштабные работы по модернизации теплоисточников и тепловых сетей, передает Kazakhstan Today.

По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подготовки к предстоящему российско-казахстанскому форуму в Кокшетау ведется реконструкция тепломагистрали ТМ-2, благодаря которому жители новостроек будут обеспечены стабильным теплоснабжением. Сегодня уже начато строительство тепловых сетей в село Красный Яр, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Реализация проекта позволит в следующем отопительном сезоне дополнительно подключить к магистрали 30 многоквартирных жилых и 80 индивидуальных домов. Объект планируют завершить в следующем году.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Тимура Хамзина, в рамках Дорожной карты занятости выделены средства на реализацию 37 проектов по теплоснабжению. В частности, только по Щучинску будет отремонтировано 7 котельных и 11 участков тепловых сетей.

В текущем году планируются работы по реконструкции котельных города Ерейментау, поселка Бурабай, города Акколь, Шортанды, Зеренда, строительство котельной села Астраханка, блочно-модульной котельной города Макинска, а также продолжение строительства угольной котельной, реализация которой была приостановлена в 2014 году", - отметил Тимур Хамзин.

Запуск этих проектов в текущем году даст возможность подключить к теплоснабжению дополнительно 61 многоэтажный жилой дом, 454 индивидуальных жилых дома, 31 объект соцкультбыта, а также улучшит качество теплоснабжения в населенных пунктах.

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