В Акмолинской области назначен новый прокурор

На сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома

Фото: Акорда

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о строительстве 873 новых домов для пострадавших граждан, сообщает Акорда.





В частности, ведется строительство 357 домов в Западно-Казахстанской области, 88 - в Костанайской, 153 - в Актюбинской, 70 - в Атырауской, 200 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Павлодарской.





По словам премьер-министра, на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах, оказывается вся необходимая помощь.





По состоянию на 20 мая свыше 26 тысяч семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. В Северо-Казахстанской области выплату получили 6 090 семей, в Костанайской - 4 085 семей, в Атырауской - 3 730 семей", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, подчеркивается, что начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 - в Костанайской области, 57 - в Акмолинской, 28 - в Актюбинской, 6 - в Карагандинской, 2 - в Павлодарской.





Также Олжас Бектенов отметил, что по мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.



