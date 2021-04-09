В Акмолинской области обсудили итоги исследования по определению уровня этичности госслужащих

КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области проведено совещание в онлайн-режиме с участием уполномоченных по этике местных исполнительных органов Акмолинской области, в котором были рассмотрены итоги республиканского социологического исследования по определению уровня этичности государственных служащих за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За время существования системы государственной службы в Казахстане вопрос этики государственных служащих был и остается актуальным, так как этичность является одним из основных принципов государственной службы. Высокая оценка дана Акмолинской области в части узнаваемости уполномоченных по этике. Так, итоги исследования показали, что 97,3% опрошенных респондентов знают уполномоченных по этике государственных органов", - сообщили в областном акимате.

В ходе совещания состоялось активное обсуждение итогов социологического исследования.

В завершении мероприятия заместитель руководителя департамента Дархан Хайруллин акцентировал внимание участников совещания на слабые стороны и позиции, отраженные в исследовании, а также призвал активизировать и усилить работу по повышению уровня этичности в регионе.

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