В Акмолинской области обсудили итоги исследования по определению уровня этичности госслужащих

За время существования системы государственной службы в Казахстане вопрос этики государственных служащих был и остается актуальным, так как этичность является одним из основных принципов государственной службы. Высокая оценка дана Акмолинской области в части узнаваемости уполномоченных по этике. Так, итоги исследования показали, что 97,3% опрошенных респондентов знают уполномоченных по этике государственных органов", - сообщили в областном акимате.
В ходе совещания состоялось активное обсуждение итогов социологического исследования.
В завершении мероприятия заместитель руководителя департамента Дархан Хайруллин акцентировал внимание участников совещания на слабые стороны и позиции, отраженные в исследовании, а также призвал активизировать и усилить работу по повышению уровня этичности в регионе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства