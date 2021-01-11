В Акмолинской области продолжается голосование на выборах депутатов мажилиса и маслихатов

Кокшетау. 10 января. Kazakhstan Today - В день выборов жители Акмолинской области проявляют высокую активность, передает Kazakhstan Today.

Но не у всех есть возможность самим прийти на избирательный участок. 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Сергей Красковский отдал свой голос на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии с переносной урной, передает управление внутренней политики.

Старейший избиратель проживает в селе Ермаковка Зерендинского района и является единственным ветераном войны в районе.

Аксакал проголосовал и дал напутствие молодому поколению, отметив важность участия каждого гражданина страны в выборах.

Вы выбираете будущее Родины и вносите свою лепту в историю нашей страны. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - отметил ветеран войны.

Отдал свой голос и председатель ОО "Бурабайское районное общество инвалидов" Канат Байбуров.

Голосую за будущее нашей страны. Призываю всех казахстанцев проявить активную гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и проголосовать", - поделился Канат Байбуров.

К слову, в области действуют 722 избирательных участка, на которых по состоянию на 14.00 проголосовали более 214 тысяч избирателей. Все участки оборудованы в соответствии с санитарными требованиями и потребностями людей с ограниченными физическими возможностями.

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