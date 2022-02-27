В Акмолинской области продолжается строительство домов для очередников

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 ФЕВРАЛЯ - В областном центре ведется строительство 11 домов для очередников МИО в рамках программы "Нурлы жер", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы сейчас ведем строительство 11 домов, в этом году планируем порядка 8 домов сдать в эксплуатацию. Хотел бы сразу добавить, что финансирование арендного жилья для очередников МИО больше не предусмотрено. Все финансирование идет только на кредитное жилье, то есть все люди, которые хотят участвовать в этих программах, первое - должны быть очередниками, второе - иметь накопления в "Отбасы" банке", - рассказал аким Кокшетау Бауржан Гайса.
Продолжается строительство социальных объектов в областном центре. Возводятся детские сады для детей с нарушением речи, запланирована постройка здания департамента полиции, школ на 1500 и 1200 мест, крытой ледовой арены для хоккея с шайбой для академии хоккея "Арлан" и др., сообщает УВП региона.
Не остаются без внимания и вопросы жителей поселка Станционный. На сегодняшний день запланирована реализация проектов по строительству дома культуры и мечети", - добавил спикер.
К слову, в Кокшетау запланировано строительство 256 многоквартирных жилых домов, 21 объекта образования, 2 торговых центров, а также парковых зон.