В Акмолинской области проходит марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области активно продолжается марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В рамках проекта различные мероприятия прошли в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Жанаесильском и Нуресильском сельских округах состоялись кустовые торжественные собрания по демонстрации достижений аулов. Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженники сел и поселков, передовики агропромышленного комплекса.
Для участников и гостей были организованы выставки, фотогалерии и ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.
Как сообщили в отделе внутренней политики района, жители смогли ознакомиться с интересными фактами из истории сел и поселков, элементами народного ремесла, а также приобрести по низким ценам свежую качественную мясную, молочную и плодоовощную продукцию, мед, выпечку, кондитерские изделия, овощные соленья, варенье из ягод и другие продукты питания.
Приветствуя участников, заместитель акима района Алма Айткужинова выразила слова благодарности ветеранам труда за весомый вклад в социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.
Именно вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство, развивались промышленность, сельское хозяйство, поднималась целина. Вы - поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового героизма, истинного патриотизма, любви к родной земле. И сегодня вы также не остаетесь в стороне, принимая активное участие в жизни района", - отметила заместитель руководителя региона.
В ходе мероприятий благодарственными письмами акима района и ценными подарками были награждены 40 представителей сельскохозяйственной отрасли, в числе которых передовики производства, руководители крестьянских хозяйств, работники предприятий и учреждений.
Все мероприятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Заместитель премьер-министра дал ряд поручений акимату ЗКО
08.10.2021, 20:43 88129
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
УРАЛЬСК. 8 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочей поездки по разъяснению и исполнению поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных в послании народу Казахстана делегация во главе с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым посетила социальные объекты Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первым объектом посещения стала ведущая в регионе современная клиника "Uniserv Medical Center", где оказывается полный спектр медицинских услуг, сообщает
пресс-служба премьер-министра.
Далее вице-премьер ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Подстепное Теректинского района и Центром внешкольной работы "Шабыт", открытом в здании бывшего ресторана в поселке Зачаганск. Так, при поддержке исполнительных органов, местные предприниматели в рамках государственно-частного партнерства успешно перепрофилировали развлекательный бизнес на социальный проект.
Ералы Тугжанов подчеркнул, что глава государства в своем послании обозначил высокую значимость развития детского спорта. В настоящее время общий охват дополнительным внешкольным образованием в Западно-Казахстанской области составляет 98,7%. Десятки тысяч подростков области имеют возможность заниматься в кружках и молодежных коллективах творчеством и спортом.
Также делегация посетила объекты, которые были открыты в рамках программы социального предпринимательства. В частности, "Центр протезирования и ортопедии" и Центр социальной поддержки "Тен когам", где граждане с особыми потребностями могут получить консультативную и психологическую поддержку.
В рамках поездки заместитель премьер-министра провел совещание с активом области по вопросам эпидемиологической ситуации в регионе.
Тугжанов дал ряд конкретных поручений акимату области по развитию региона и решению задач, поставленных главой государства.
Байбек: Публикации на тему якобы языкового ущемления вызывают у казахстанцев недоумение
08.10.2021, 19:15 104518
Фото: соцсети
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек на площадке международного молодежного форума "Jastar-Otanga!" в Туркестанской области высказался о движении "Менін елім, менін тілім", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил Бауыржан Байбек, за 30 лет Независимости Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев создал в Казахстане уникальную модель общественного согласия и национального единства. Сохраняя преемственность курса Елбасы, Nur Otan продолжает укреплять в обществе, особенно среди молодёжи, ценности взаимоуважения и равенства всех граждан.
В Казахстане нет понятия "этническое меньшинство" и "диаспора", все имеют равные права и обязанности. Это одно из важных достижений политики Елбасы. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс. Согласие и единство - это ключевые ценности нашего общества, жизненно необходимые для стабильного развития государства и улучшения жизни всех граждан. Поэтому публикации на тему якобы языкового ущемления вызывают у казахстанцев, мягко говоря, недоумение. Все мы - граждане Казахстана. И казахский язык нас объединяет. Наглядным подтверждением этому является запущенное общественниками буквально на днях движение "Менін елім - менін тілім". Его инициаторами стали такие яркие молодежные лидеры, как Яков Федоров, Марина Шаповалова, Аскер Пириев, Марина Сахарова, Алексей Лодочников и многие другие. Думаю, что данное движение показало всему обществу зрелость и ответственность молодежи за будущее нашей Родины. Nur Otan совместно с Ассамблеей народа Казахстана будет и далее развивать казахстанский патриотизм, основанный на гражданской идентичности, сохранении и развитии богатого исторического прошлого, национальной культуры и духовных традиций", - отметил он.
Первый заместитель председателя правящей партии также отметил, что сегодня каждый третий казахстанец - моложе 30 лет. Поэтому всесторонняя поддержка молодежи - одно из ключевых направлений Nur Otan и молодежного крыла Jas Otan.
Уже сегодня жасотановцы сформировали корпус из 616 молодых депутатов партии Nur Otan по итогам выборов в мажилис и маслихаты. Это стало возможным благодаря инициированной Елбасы 20%-ной молодежной квоте в предвыборных списках правящей партии. В своих политических реформах президент страны закрепил молодёжную квоту как обязательную для предвыборных списков уже всех партий. В целях системной поддержки молодежи жасотановцами после широкого публичного обсуждения также принята программа "Жастар - Отанга!" до 2025 года, которая находится на особом контроле нашей партии", - отметил Бауыржан Байбек.
Токаев обсудил с главой СИБУР Холдинга реализацию совместных проектов в Казахстане
08.10.2021, 19:08 99199
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления "СИБУР Холдинга" Дмитрия Конова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил глава государства, сегодня одним из приоритетных направлений нефтегазовой отрасли Казахстана является глубокая переработка углеводородов, сообщает пресс-служба Акорды.
По информации пресс-службы, Токаев приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве по проектам по производству полипропилена и полиэтилена, реализуемым компаниями "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз", считая, что это придаст мощный импульс партнерским взаимоотношениям Казахстана и России.
Мы рады началу партнерства. Вы будете совместно заниматься вопросами строительства нефтехимического комплекса. Правительство Казахстана по моему поручению будет оказывать всяческое содействие развитию проектов. Мы должны действительно достичь практического результата. На недавнем Межрегиональном форуме Казахстана и Россия я и Владимир Путин констатировали, что мы должны предметно заниматься вопросами экономического взаимодействия наших государств и стремиться достичь практических результатов", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь руководитель "СИБУР Холдинга" Дмитрий Конов рассказал о перспективах сотрудничества с Казахстаном и планах развития крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.
На сегодня в Казахстане создана хорошая база по проекту по производству полипропилена. Строительство близится к завершению. На данном этапе мы видим свою пользу в помощи по подготовке кадров, которая уже началась. Около 100 сотрудников "КазМунайГаза" подготовку прошли, и мы будем продолжать это делать", - отметил Конов.
По его словам, "Сибур" готов участвовать в развитии других проектов в сфере нефтегазохимии.
Как сообщалось ранее, премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил с Дмитрием Коновым планы совместной реализации крупных инвестиционных проектов
в нефтегазохимической промышленности Казахстана, в частности, на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в начале 2022 года планируется открытие совместного предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.