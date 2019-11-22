В Акмолинской области провели Единый день приема граждан

Кокшетау. 21 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в свете реализации задач по продвижению концепции "Слышащего государства", поставленных главой государства, в Акмолинской области в рамках общереспубликанской акции проведен Единый день приема граждан, передает Kazakhstan Today.

В каждом сельском округе, административном центре районов и городах Кокшетау, Степногорске жителям представилась возможность в конструктивном диалоге с властью озвучить имеющиеся вопросы по самым разным сферам жизни, найти механизмы их решения, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Для оперативного и эффективного реагирования на все запросы населения акимы всех уровней и руководители государственных органов лично принимали акмолинцев.

В городе Кокшетау на открытый прием граждан пришло более 200 человек, среди которых были жители как областного центра, так и приехавшие из районов, большинство из которых пришли с обращениями лично к акимам области и города.

Традиционно актуальными вопросами было обеспечение жильем, предоставление земельных участков, благоустройство населенных пунктов, оказания материальной помощи.

Также много вопросов поступило по сфере здравоохранения.

К примеру, группой ветеранов был поднят вопрос об исключении из перечня медицинских услуг стационарного лечения артроза, назначению лекарственных средств, которых нет в аптеках. Другим не менее актуальным предложением стало строительство спортивного комплекса и реабилитационного центра для лиц с инвалидностью.

Своим проблемным вопросом, который касается одновременно сфер образования и здравоохранения, пришла поделиться жительница областного центра Анар Жакенова: "В Кокшетау имеется только одна школа с коррекционным нулевым классом. Это создает большие неудобства для родителей и детей, проживающих в отдаленных районах города. Хотелось бы, чтобы такие классы были дополнительно открыты и в других школах".

На открытый прием граждан я пришел поднять вопрос строительства в Садовом сельском округе моста, которое не велось на протяжении 20 лет. Акимом области в ходе личного приема была сообщена радостная новость, что на строительство моста средства выделены и уже в следующем году оно продолжится", - рассказал житель Зерендинского района Табылды Зерекбаев.

Посетившие мероприятие со своими вопросами жители области, в целом, остались удовлетворенными полученными ответами.

Как заверили руководители государственных структур, все вопросы, прозвучавшие в ходе мероприятия, были взяты на контроль с обязательным ходом проработки до конечного результата.

К слову, в Акмолинской области регулярные открытые приемы граждан стали эффективной площадкой для решения проблем населения. Так, например, 18 октября текущего года проведено масштабное мероприятие "Открытый акимат Акмолинской области", по итогам которого было принято более 300 обращений граждан.

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