В Акмолинской области сократили время работы продовольственных магазинов и движения транспорта

Кокшетау. 13 ноября. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области №173 от 12 ноября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 10 ноября 2020 года №170, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, ограничивается режим работы продовольственных магазинов с 07.00 до 20.00.

Общественный транспорт будет работать в будние дни с 07.00 до 20.00, в субботние дни - с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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