В Акмолинской области состоялось заседание по вопросам противодействия коррупции

Фото УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 14 АПРЕЛЯ - В Кокшетау под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции, участие в котором приняли первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов и заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает управление внутренней политики, на заседании комиссии рассмотрены вопросы исполнения местными исполнительными органами плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.

В ходе выступления на заседании Олжас Бектенов, разъяснив участникам антикоррупционные законодательные новеллы, акцентировал внимание на усилении ответственности руководителей за непринятие мер противодействия коррупции, наделении Антикоррупционной службы полномочиями по пресечению адмкоррупционных правонарушений, а также качественном и своевременном проведении госучреждениями внутреннего анализа коррупционных рисков.

Замглавы Министерства внутренних дел, поприветствовав участников заседания, отметил, что в марте при Министерстве открыт проектный офис "Iski ister ministrligi - Adaldyq alany", миссия которого заключается в сокращении уровня бытовой коррупции и повышение доверия граждан к органам внутренних дел.

Аким области в своей речи отметил, что в регионе проводится масштабная работа по профилактике коррупции и формированию идеологии добропорядочности в обществе, при этом активно вовлекаются представители общественности и видные деятели. Положительные результаты проводимых опросов среди населения свидетельствуют об эффективности реализуемых мер.

В завершение Олжас Бектенов, дав положительную оценку проводимой госорганами совместно с общественностью региона работе, отметил необходимость усилить профилактические меры противодействия коррупции.

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