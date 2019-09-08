В Акмолинской области стартовала декада языков народа Казахстана

Фото: uvp-akmo.gov.kz
О том, какие в связи с этим пройдут мероприятия, рассказал на брифинге в медиацентре Региональной службы коммуникации руководитель управления внутренней политики региона Галым Шойкин.
Традиционная ежегодная декада, посвященная Дню языков народа Республики Казахстан, будет проходить с 5 по 20 сентября 2019 года, в рамках которой пройдут более 300 мероприятий. Сегодня дан старт празднованию Дня языков во всех организациях и учреждениях области. Основной лейтмотив - демонстрация достижений в области реализации государственной языковой политики", - отметил Шойкин.
В текущем году в целях проведения декады языков утвержден областной План мероприятий, предусматривающий торжественное открытие декады языков во всех организациях и учреждениях области, тематические и культурно-массовые мероприятия.
В УВП уточнили, что будут организованы мероприятия, символизирующие единство и согласие между этносами, конкурсы на знание языков, вечера поэзии, интеллектуальные состязания, круглые столы и научные конференции, рассказывающие о культуре, истории, быте всех этносов, проживающих в Республике Казахстан.
Целевая аудитория большинства мероприятий - подрастающее поколение. С участием молодежи состоятся форум "Казак тілім - мангі жасар байлыгым", конкурс "Текті создін торесі - терме", олимпиада "Тілдарын" и другие мероприятия.
Новшеством этого года станет празднование в рамках Декады языков юбилейных дат известных казахских писателей и общественных деятелей: 185-летие Биржан сала, 175-летие Абая, 125-летие Беимбета Майлина, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, 85-летие Сакена Жунусова, а также 80-летие Фаризы Онгарсыновой.
Кроме того, в рамках декады будет уделено особое внимание мероприятиям по переходу на латинскую графику.
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