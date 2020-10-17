В Акмолинской области усилены ограничительные карантинные меры

Кокшетау. 16 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление от 15 октября 2020 года №125 "Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает Kazakhstan Today.

Вводится ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Акмолинской области с 23.00 до 06.00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

Также ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.

Посещение парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов разрешено группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок).

Не допускается проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому. При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

Акимату Акмолинской области, акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск, РПП "Атамекен" обеспечить: возобновление деятельности объектов после получения соответствующих Актов готовности согласно приложению 1 к настоящему постановлению; на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz.

На сайте InfoKazakhstan.kz будут размещаться жалобы и факты нарушения режима карантина. На сайте будет опубликован список инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий.

Не допускается проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференций, семинаров, выставок и др.), семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому.

Также запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных (в том числе при объектах общественного питания).

Деятельность торговых домов, торгово-развлекательных центров и непродовольственных магазинов площадью более 1000 квадратных метров разрешена в будние дни до 19.00, в выходные и праздничные дни - приостанавливается.

Ограничена деятельности продовольственных, непродовольственных крытых рынков (торговых домов по типу рынков, павильонов, магазинов и др.), в будние дни до 17.00. В выходные и праздничные дни их деятельность приостанавливается.

Продовольственные магазины могут работать с 09.00 до 22.00 с проведением санитарного дня по утвержденному графику.

Вводится ограничение деятельности объектов общественного питания в помещениях при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50% от расчетной мощности, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, с ограничением режима работы с 08.00 до 22.00 без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий с возможным массовым скоплением людей (персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без перчаток, масок, не допускается работа персонала (официантов) при обслуживании посетителей без перчаток и защитных экранов).

Не менее 80% сотрудников государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций с государственным участием должны быть переведены на дистанционную форму работы.

Ограничивается работа центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов), колл-центра и видеооператоров в будние дни (понедельник - пятница) с 09.00 до 17.00, в выходные и праздничные дни - приостанавливается. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0.

Также ограничивается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий, в будние дни на 30% от заполняемости, в выходные и праздничные дни приостановить.

Работа общественного транспорта разрешена в будние дни с максимальным выходом автобусов на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью по количеству посадочных мест. Ежедневно требуется проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств автобусов перед каждым рейсом. При этом работа общественного транспорта приостанавливается в выходные и праздничные дни.

В такси разрешается передвигаться не более 2 человек.

Возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок.

Деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) разрешена с ограничением по времени с 08.00 до 22.00 (по предварительной записи, с нахождением не более 2 клиентов в автосалоне, не более 3 клиентов на СТО, с разрывом между постоянными рабочими местами не менее 2 метров).

Деятельности дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров разрешается при соблюдении комплектации групп не более 15 человек. Разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. Также разрешена деятельность РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями.

Разрешена деятельность салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги, при наличии акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале (4 квадратных метра на 1 посетителя и расстояния не менее 2 метров между креслами, с разметкой границ оптимальных рабочих зон) по предварительной записи.

Кроме того, разрешена работа общественных бань и саун при наличии акта соответствия санитарным нормам (заполняемость не более 50% из расчета 4 квадратных метров на 1 посетителя).

Фитнес-центры, тренажерные залы (центры), спортивно-оздоровительные центры могут работать по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя. Разрешено проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек с проведением бесконтактной термометрии, с проживанием на спортивных базах). Также разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек) с соблюдением социальной дистанции и деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек.

Медицинские центры могут работать по записи, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

График работы АО "Казпочта" - в будние дни с 09.00 до 18.00, в субботние дни с 09.00 до 14.00 для услуг, которые не оказываются онлайн.

Разрешена деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности.

Разрешена деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы, объекты санаторно-курортного назначения и др.) при заполняемости не более 80% от проектной мощности, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешена деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность бассейнов разрешается в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи.

Разрешена деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев. Деятельность театров - при соблюдении заполняемости не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

Посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих), с разрешением экскурсионной деятельности для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

Постановление вступает в силу с ноля часов 16 октября 2020 года с возможным продлением или смягчением в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

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