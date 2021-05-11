В Акмолинской области ведется работа по переходу с КСК на ОСИ

КОКШЕТАУ. 10 МАЯ - До 1 июля 2022 года все действующие КСК должны прекратить свою деятельность и собственники квартир на свое усмотрение должны выбрать форму управления домом, сообщило управление внутренней политики Акмолинской области.

В Кокшетау уже создано 15 объединений собственников имущества и простых товариществ.

Объединение собственников имущества "Сарыарка,8/4", названное по месту своего расположения, одно из первых откликнулось на инициативу государства, чтобы управление их домом стало более эффективным.

Решение создать ОСИ при доме было принято летом прошлого года. За это время собственники квартир обустроили двор со спортивной площадкой, оснастили его камерами видеонаблюдения.

По словам председателя ОСИ "Сарыарка" Мурата Исмагамбетова, каждый житель дома теперь имеет возможность принимать участие в том или ином мероприятии по благоустройству большого многоквартирного дома.

Довольны созданием подобной формы управления домом и сами собственники квартир.

С прошлого года у нас, когда сдали дом, заехали, был КСК. Потом мы, все жители нашего дома, решили объединиться и открыть ОСИ. Выбрали председателя и вот с тех пор работаем сами на себя, на свой дом. У нас, кстати, есть информационные стенды, на которых перед нами ежемесячно отчитываются о финансовых затратах, которые несут", - поделился впечатлениями Тулемис Карбаев.

К слову, по информации отдела жилищной инспекции областного центра, процесс только запускается и поэтому надеются, что к обозначенной дате все жители домов станут реальными членами объединения собственников имущества.

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