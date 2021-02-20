В Акорде рассказали, есть ли у Токаева аккаунт в Clubhouse

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что в социальной сети Clubhouse появился ряд фейковых аккаунтов, связанных с именем президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Официально сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев не зарегистрирован на данной платформе. Хотел бы в очередной раз напомнить, что у главы государства имеется только два официальных аккаунта: @TokayevKZ в Twitter и @Tokayev_Online в Instagram", - написал пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

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