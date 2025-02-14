В Актау обсудили поправки в Налоговый кодекс

Представители общественности отметили, что справедливым шагом будет введение налога и на этот игорный бизнес.

Фото: пресс-служба правительства

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Актау. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов встретились с бизнес-сообщество в Актау, сообщает пресс-служба - Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов встретились с бизнес-сообщество в Актау, сообщает пресс-служба правительства





В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей, был обсужден новый Налоговый кодекс и его влияние на бизнес.





В своем выступлении вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков отметил, что для недопущения роста цен на продукты, социально-значимые товары правительство рассматривает возможность полного освобождения микро и малого бизнеса от уплаты НДС.





Заместитель председателя Комитета государственных доходов РК Жанибек Нуржанов подчеркнул, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников пополнения бюджета. Но поскольку реформа в сфере налогообложения затрагивает интересы не только предпринимателей, но и в целом всего населения, обсуждения проводятся открыто с участием бизнес-экспертов.





В связи с поручением главы государства во всех регионах проходят встречи с представителями бизнеса. Ваши конкретные предложения будут тщательно проанализированы правительством и в дальнейшем представлены в парламент", - сказал Жанибек Нуржанов.





Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость, который активно обсуждается в обществе.





Повышение ставки НДС может отразиться на малом бизнесе. Предлагаем дифференцированное налогообложение крупных секторов экономики с высокими доходами и без уплаты НДС" - сказал председатель Регионального совета Жалгас Мырзагалиев.





Он также отметил, что игорный бизнес - это отрасль с особенно высокими доходами. Справедливым шагом будет введение налога и на этот вид бизнеса. Это может принести значительные доходы в бюджет.





Рост НДС должен увеличить налоговые поступления в бюджет. Однако, если потребление снизится и часть бизнеса уйдет в тень, эффект может быть слабее ожидаемого", - отметил директор ТОО "TaxServiceKz" Жасулан Серик.



