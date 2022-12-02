В Актау пять строительных компаний привлекли к ответственности

Они привлекали средства граждан в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве"

Актау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актау ведется строительство 96 многоэтажных жилых домов. Из 96 объектов завершены 17, на стадии завершения - 47 (окончены на 90%), на стадии строительства каркаса - 18 и 14 строений - на начальном уровне (до трех этажей).





Прокуратура Мангистауской области установила, что пять строительных компаний привлекали средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве".





Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенная в нарушение требований настоящего закона, признается недействительной.





В прокуратуре напомнили, что за продажу квартир без разрешения на привлечения денег дольщиков предусмотрена административная ответственность согласно статье 320 КоАП.





По мерам прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены пять застройщиков с наложением штрафа на сумму 4 млн тенге.