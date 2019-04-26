В Актау с дружественным визитом прибыл отряд боевых кораблей Ирана

Актау. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Актау прибыл отряд боевых кораблей Военно-морских сил армии Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров "Джушан" и "Сепар". Иранские корабли в морском порту Актау встретил ракетно-артиллерийский корабль "Казахстан" Военно-морских сил Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Министерства обороны РК проинформировали, что в соответствии с морским протоколом предусмотрен обмен визитами между кораблями и ВМС ВС РК и ВМС Армии ИРИ, а также взаимные экскурсии экипажей кораблей. В рамках визита будут проведены соревнования по различным видам спорта и посещения экипажами кораблей ВМС армии ИРИ культурных объектов и достопримечательностей Актау.

Общее расстояние похода иранских кораблей составило около 450 морских миль.

Ранее, в сентябре 2017 года, группа кораблей ВМС Казахстана в составе ракетно-артиллерийских кораблей "Сарыарка" и "Орал" посетила порт Бендер-Энзели Исламской Республики Иран.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства