В Актобе прошли учебно-методические сборы по организации территориальной обороны

АКТОБЕ. 30 ИЮНЯ - Трехдневные учебно-методические сборы были организованы на базе бригады территориальной обороны Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В них приняли участие начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовыми войсками, командиры бригад теробороны, представители местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Мероприятие нацелено на повышение качества подготовки системы территориальной обороны к ее развертыванию при возникновении различных кризисных ситуаций.
С принятием в 2015 году указа главы государства об интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности страны учебно-методические сборы со специалистами территориальной обороны проводятся во второй раз. При этом впервые в мероприятии приняли участие помощники акимов по вопросам военной безопасности и обороны областей и городов, а также начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовых войск", - отметил заместитель начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил полковник Бауыржан Саконов.
В ходе сборов были проведены занятия по вопросам развертывания, слаженности и взаимодействия сил и средств территориальной обороны. Рассмотрен проект правил применения территориальных войск, проверен уровень профессиональной подготовки участников сборов.
Таким образом, участники сборов повысили знания и практические навыки организации планирования и подготовки территориальной обороны, развертывания, слаживания частей и подразделений, управления ими в ходе выполнения учебно-боевых задач.