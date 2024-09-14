13.09.2024, 15:45 25246
В Алатауском районе Алматы назначен новый аким
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города на должность акима Алатауского района назначен Талгат Малыбаев, сообщили в пресс-службе горакимата.
Талгат Малыбаев в разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО "Алматинские тепловые сети" города Алматы, АО "НК "СПК "Жетысу" Алматинской области. Работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО "Центр развития города Алматы".
С июня 2023 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения города Алматы.
Напомним, в июле был назначен новый глава управления образования Алматы.
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13.09.2024, 18:19 18496
Глава Минобороны Казахстана принял участие в церемонии открытия XI Сяншаньского форума в Китае
На полях форума состоялись двусторонние рабочие встречи с главами оборонных ведомств КНР и Монголии
Фото: gov.kz
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Пекин. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в церемонии открытия XI Сяншаньского форума в Пекине, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
По приглашению министра обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня казахстанская военная делегация во главе с руководителем оборонного ведомства Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым приняла участие в работе форума по международной безопасности "Сяншань", - проинформировали в ведомстве.
Также на полях форума состоялись двусторонние рабочие встречи с главами оборонных ведомств КНР, Монголии и с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
Ранее в Астане прошла Международная конференция по вопросам национальной и региональной безопасности.
13.09.2024, 16:34 22581
Токаев дал поручения по обеспечению безопасности детей министру просвещения
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, сообщает Акорда.
В ходе приема Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.
В свою очередь Бейсембаев доложил президенту, что в стране по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тысяч ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. Также в новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тысяч ученических мест.
По его словам, показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в 2 раза, улучшилось качество интернета.
Говоря о повышении качества среднего образования, министр отметил, что все школьные учебники переведены в цифровой формат.
Также Бейсембаев подчеркнул, что каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.
В завершение министр представил проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.
13.09.2024, 16:28 22986
Земли почти на 500 млн тенге вернули в госсобственность в Северном Казахстане
Участки не использовались по назначению длительное время
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Северо-Казахстанской области с начала года возвращено государству земельных участков на сумму свыше 497 млн тенге.
В Тайыншинском и Уалихановском районах в госсобственность возращены участки общей площадью 25,1 тыс. га. В прокуратуре уточнили, что в течение длительного времени собственники не использовали по целевому назначению землю, которая имеет сельскохозяйственное назначение.
Мерами надзора в судебном порядке земля возвращена государству и сегодня вовлекается в легальный экономический оборот. Работа в данном направлении продолжается", - добавили в облпрокуратуре.
13.09.2024, 16:08 24261
Министры культуры Казахстана и России обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы
Министры определили последовательную работу в данном направлении
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках X Форума объединенных культур состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Одной из главных тем встречи стало обсуждение договоренностей, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.
В Минкультуры напомнили, что на III Национальном курултае глава государства поручил начать подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о героях войны, и системную работу по восстановлению исторической справедливости. Министры определили последовательную работу в данном направлении.
Стороны также обсудили развитие сотрудничества между театральными учреждениями двух стран, расширение контактов в области изобразительного искусства и анимации, а также отметили растущий интерес публики Казахстана и России к национальному кинематографу.
Культурное сотрудничество между Казахстаном и Россией активно развивается. Успешные совместные проекты, гастроли и участие в международных фестивалях подтверждают наш общий успех. Мы продолжаем укреплять взаимодействие, выстраивая системный план для развития театрального, музейного и музыкального сотрудничества", - отметила Аида Балаева.
13.09.2024, 13:11 29801
Развитие нового города Алатау обсудил Токаев с сингапурским инвестором проекта
В мае был принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил перспективы реализации проекта Alatau City с председателем компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонгом Хэн Файном, сообщает Акорда.
В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.
Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, призванного стать международным бизнес-хабом", - говорится в сообщении.
Напомним, к участию в проекте Alatau City южнокорейских инвесторов и девелоперские компании пригласил президент Токаев. Для развития нового города при правительстве страны будет создан проектный офис. В нем будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.
13.09.2024, 12:56 30661
Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в области транспорта, логистики и транзита
Документ станет инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.
Соответствующий проект документа подготовило Министерство транспорта РК.
Настоящее соглашение является для сторон инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения, говорится в документе.
Стороны будут сотрудничать в следующих областях:
- содействие развитию межправительственного диалога;
- привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая создание благоприятных тарифных условий, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений;
- установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
- дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай - Иран и Китай - Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран;
- реализация проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг";
- установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
- дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью развития имеющихся морских портов;
- содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак - Актау, Серхетяка - Берекет, а также совместных проектов в этой области.
После принятия соглашения стороны разработают и примут план действий по его реализации.
Проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.
13.09.2024, 11:31 33906
Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства
Фото: МО РК
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан провели международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан - 2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживанию боевых расчетов, а также повысить обороноспособность наших стран", - заявил главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Даурен Косанов.
Как отметили в министерстве, учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.
Особенностью учения стала отработка порядка взаимодействия боевых расчетов Сил воздушной обороны с командными пунктами и пунктами управления сопредельных государств в случаях нарушения государственной границы или правил использования воздушного пространства", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках совместных учений "Ашық аспан - 2024" проводится подготовка войск к практическим действиям по отражению ударов авиации противника в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.
Ранее в Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III" .
13.09.2024, 11:09 24981
Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительствами государств - членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент агентства.
Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений", - сообщил депутат сената парламента Нурлан Бекенов.
По его словам, с начала этого года объем внешней торговли Казахстана с государствами - членами Организациями тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт, на импорт приходится 39%.
Сенатор добавил, что основные задачи соглашения - это ускорение совершения таможенных операций, сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций, и минимизация применения форм и методов таможенного контроля.
Ранее сообщалось, что Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны.
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В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?