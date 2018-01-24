В Алматы до конца года полностью газифицируют частный сектор

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - В Алматы до конца года должна завершиться газификация частного сектора, передает Kazakhstan Today.

На собрании городского актива аким Алматы Бауыржан Байбек объявил о старте инициативы "50 проектов-драйверов развития Алматы" в рамках реализации послания президента РК "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". По словам акима, эта инициатива "призвана обеспечить дальнейший рост экономики и изменить облик города", сообщила пресс-служба акима города.

"По каждому проекту определены конкретные сроки, исполнители и ресурсы. Наибольшее количество проектов в социальной сфере - 30%, в сфере транспорта - четверть, энергетики и благоустройства по 10%. Все они соответствуют целям и задачам Послания, поэтому необходимо обеспечить их безусловную реализацию", - поручил Байбек.

По его словам, среди 50 драйверов важным является развитие Индустриальной зоны. Сегодня здесь уже реализуется 41 проект на 180 млрд тенге. Приоритетами при реализации проектов являются экспортоориентированность, импортозамещение и вынос производств за город для решения вопросов экологии и безопасности.

Еще одним драйвером станет Парк инновационных технологий "Алатау", который по поручению главы государства будет передан городу и преобразован в СЭЗ "Алматы". Планируется расширение перечня приоритетных отраслей, добавятся проекты в сфере фармацевтики, оборонной промышленности, машиностроения.

"Глава государства поручил повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии. Также поручено принять меры по современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов с широким вовлечением малого и среднего бизнеса. Мы уже ведем работу по переходу к "зеленой" энергетике", - сказал аким.

По данным пресс-службы, сегодня 96% частного сектора переведено на газовое отопление, до конца года должна быть обеспечена полная газификация частного сектора, а к 2021 году подключено 4 тыс. частных домов в пригородной зоне алматинской агломерации. Ведется модернизация ТЭЦ-1, будут установлены новые газовые котлы взамен изношенных на сумму более 35 млрд тенге. В настоящее время совместно с "Самрук-Энерго" разрабатывается предварительное ТЭО по переводу ТЭЦ-2 на газ.

Кроме того, внедряется экологичный общественный транспорт. Уже сегодня 60% автопарка - это автобусы на газе и троллейбусы, на 30% обновлен автобусный парк, ведется строительство двух новых станций метро. В этом году на принципах ГЧП планируется запустить проект по строительству ЛРТ. Казахстанско-немецкой компанией FalconEuroBus строится завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Ведется работа по стимулированию использования электромобилей, в городе уже установлено 12 электрозаправочных станций, до конца 2019 года будут установлены еще 47 ЭЗС.

Для решения проблемы по переработке ТБО до 1 августа по итальянской технологии планируется запуск мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год. Это позволит не только утилизировать мусор, но и извлекать до 8% полезных компонентов от общего объема ТБО к 2020 году.

Глава мегаполиса отметил, что важнейшую роль в развитии экономики города играет дальнейшая модернизация транспортной-логистической инфраструктуры. Начатый масштабный проект БАКАД включит Алматы в систему Западная Европа - Западный Китай и разгрузит город от транспорта на 10%. Развитию данного направления будет способствовать проводимая модернизация аэропорта.

По данным акимата, в 2017 году завершен ремонт семи речных мостов, построено пять пешеходных переходов, построено и отремонтировано более 174 километров дорог на 29 млрд тенге, что является рекордным показателем за последние годы. Строятся три развязки, проводится пробивка четырех магистральных улиц.

Инициатива "50 драйверов развития Алматы" включает и строительство двух новых современных международных школ. На базе Дворца школьников будет создан Бизнес-инкубатор с обучением основам предпринимательства. Для комплексного решения вопросов молодежной сферы принята Дорожная карта поддержки молодежи до 2020 года. Ее цель - создать все условия для самореализации молодых граждан.

В целом в 2017 году создано 45 тыс. новых рабочих мест, в текущем году более 32 тыс. человек будет охвачено мерами занятости, из которых около 8 тыс. - государственной поддержкой, а именно, трудоустройство, профессиональное обучение, выдача грантов.

"Ключевым аспектом развития человеческого капитала является здоровье нации. Основное внимание должно уделяться профилактике заболеваний. Это в первую очередь развитие ранней диагностики и популяризация здорового образа жизни. В ближайшие три года в рамках реализации драйверов роста планируется построить четыре крупных медицинских объекта: онкологический центр, казахстанско-японский диагностический центр, родильный дом в связке с ЭКО центром, международный госпиталь Mount Sinai", - добавил глава города.

Аким мегаполиса отметил, что особое значение при реализации послания имеют аспекты цифровизации и проект Smartcity. Сегодня Алматы - признанный флагман цифровизации среди городов Казахстана, доля города в производстве IT-продуктов составляет 50%. В рамках Smartcity реализуются системные цифровые проекты в сферах безопасности, мониторинга селевой активности, общественного транспорта, образования и здравоохранения. Все цифровые проекты реализуются на основе таких ключевых принципов, как экономический эффект, обеспечение прозрачности и исключение условий для коррупции, сокращение издержек и сроков оказания муниципальных услуг, создание комфортных условий для жизни и бизнеса.

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