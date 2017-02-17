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В Алматы и Алматинской области сменились прокуроры17.02.2017
Государство  08:41
Талдыкорган. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы и Алматинской области сменились прокуроры, сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

По информации пресс-службы, заместитель генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев представил активу Алматинской области нового прокурора. На эту должность назначен Жылкыбаев Азамат Сембаевич, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора региона.

Также сообщается, что Миразов Габит Туреевич, занимавший ранее должность прокурора области, назначен прокурором города Алматы.
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