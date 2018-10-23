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В Алматы изымут 38 земельных участков для строительства метро23.10.2018
Государство  10:40

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - В Алматы изымут 38 земельных участков для строительства метро, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек подписал постановление акимата № 4/452-2694 от 18 октября 2018 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд". Текст документа, включая список изымаемых участков, опубликован в газете "Вечерний Алматы".

"Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Калкаман-2 в Наурызбайском районе города Алматы, для объекта электрического транспорта", - говорится в документе.

Принудительное отчуждение будет вестись до 31 декабря 2020 года. Собственникам необходимо обращаться по данному вопросу по адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, кабинет 514.

Управлению земельных отношений поручено уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке.

В дальнейшем земельные участки будут переданы на баланс управления финансов города Алматы.
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