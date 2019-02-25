Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы изменился формат оказания адресной социальной помощи, передает Kazakhstan Today.





В настоящее время в городе в целях поддержки малообеспеченных граждан оказываются 14 видов социальной помощи. В частности, государственная адресная социальная помощь (АСП) с 1 января 2018 оказывается в новом формате, сообщила заместитель руководителя управления занятости и социальных программ города Алматы Айнур Мукажанова.





"АСП в новом формате оказывается гражданам, чей среднедушевой доход семьи не превышает черту бедности. Черта бедности составляет 50% от величины прожиточного минимума (по городу Алматы 15 919 тенге), а величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально. На IV квартал 2018 года прожиточный минимум по Алматы составляет 31 838 тенге", - отметила она.





По словам Мукажановой, за 9 месяцев текущего года АСП назначено 491 семье (2387 человек) на сумму 100 млн тенге. Из 54 безработных граждан трудоустроены на постоянные и временные рабочие места 50 человек, направлены на курсы профессионального обучения 4 человека.





АСП можно получить в двух видах. Безусловная денежная помощь оказывается одиноко проживающим малообеспеченным лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи с достижением пенсионного возраста, инвалидностью первой или второй группы, временной нетрудоспособностью более двух месяцев в связи с заболеванием. Также на такую помощь могут претендовать малообеспеченные семьи, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком в возрасте до семи лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи. Для них адресная социальная помощь назначается ежеквартально и выплачивается ежемесячно.





Также предусмотрена обусловленная денежная помощь, которая оказывается одиноким и одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособных членов, при условии их участия в мерах содействия занятости и при необходимости социальной адаптации. В этих целях между социальными службами и получателями заключается социальный контракт на 6 месяцев с возможностью его пролонгации ещё до 6 месяцев.





Для назначения АСП необходимо обратиться в Центр занятости населения города Алматы. Здесь, помимо консультации, предложат меры социальной адаптации тем, кому она необходима.





Для назначения АСП необходимо подать заявление установленного образца и приложить следующие документы: сведения о составе семьи; сведения о полученных доходах лица (членов семьи заявителя); сведения о наличии личного подсобного хозяйства; копию социального контракта в случае участия в активных мерах содействия занятости; документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства заявителя (членов семьи).





В рамках программы АСП малообеспеченные граждане имеют возможность на получение адресной социальной помощи, содействие в трудоустройстве, бесплатное профессиональное обучение или переобучение с дальнейшим трудоустройством, а также микрокредитование для безработных, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты.





"В пример можно отнести семью Абдуллаевых, состоящую из 10 человек, из них 8 детей. Не имея постоянной работы, семья находилась в затруднительном положении, ежемесячный доход составлял 92 тыс. тенге. За помощью К. Абдуллаев обратился в Жетысуский районный Центр занятости населения города Алматы, где ему и взрослому сыну было оказано содействие в трудоустройстве с заработной платой по 30 тыс. тенге, а также с февраля 2018 года он ежемесячно получает обусловленную денежную помощь в размере 59 тыс. тенге. Вследствие участия в мерах содействия занятости, ежемесячный доход семьи составил 211 тыс. тенге", - рассказала Мукажанова.





Также помощь оказана многодетной семье Кунанбековых, состоящей из 7 человек, из которых пятеро - дети. Вместе с мужем Кунанбекова обратилась за помощью в Алатауский районный Центр занятости населения. С апреля 2018 года муж и жена были трудоустроены на общественные работы, где получают по 35 тыс. тенге на каждого, а также ежемесячно выплачивалась обусловленная денежная помощь в размере 78 тыс. тенге, до получения адресной социальной помощи доход семьи составлял 17 тыс. тенге. В настоящее время доход семьи возрос в 8,5 раз (165 тыс. тенге).





"Такой вид поддержки как АСП помогает малообеспеченным гражданам улучшить материальное положение: доход семьи стабилизируется, появляется возможность адаптироваться на рынке труда. Еще одним преимуществом АСП является то, что в соответствии с законом Республики Казахстан от 18 января 2012 года "О телерадиовещании" запланирован переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание, на бесплатной основе получатели адресной социальной помощи обеспечиваются телевизионными абонентскими приставками", - проинформировала Мукажанова.





При этом она отметила, что цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ) приходит на смену аналоговому телевещанию и дает возможность просмотра без абонентской платы 30 отечественных телеканалов. Для полного перехода в ЦЭТВ необходимо создать условия доступности приема абонентами цифрового теле-, радиосигнала. В этой связи правительством Республики Казахстан было принято постановление от 8 ноября 2016 года № 677 "Об утверждении Правил обеспечения физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками" об обеспечении (поставки и установки) телевизионными абонентскими приставками на безвозмездной основе получателям адресной социальной помощи. Обеспечение приставками является единовременным и повторно не поставляется получившему ее заявителю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно. На сегодняшний день приставки установлены 133 семьям в Алматы.





Для получения приставок получателям адресной социальной помощи необходимо обратиться с заявлением в районные отделы управления занятости и социальных программ города Алматы по месту регистрации постоянного места жительства и приложить справку о том, что он является получателем адресной социальной помощи. Адреса районных отделов:





Алатауский район: микрорайон "Шанырак-2", улица Жанкожа батыра, 26, тел: 395-36-05;





Алмалинский район: улица Сейфуллина, 577, тел: 261-02-81;





Ауэзовский район: микрорайон 3, улица Абая, 41-а, тел: 276-49-92;





Бостандыкский район: улица Жандосова, 2, тел: 392-22-95;





Жетысуский район: улица Макатаева, 142, тел: 279-37-72;





Медеуский район: улица Толе би, 12, тел: 291-06-65;





Наурызбайский район: микрорайон "Калкаман", 24, тел: 383-55-82;





Турксибский район: улица Рихарда Зорге, 18, тел: 234-93-15.





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