В Алматинской области наградили борцов с коррупцией

Талдыкорган. 25 декабря. Kazakhstan Today - В зале торжеств Талдыкоргана департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области при поддержке акимата Алматинской области провел диалоговую встречу с гражданскими активистами, журналистами, государственными служащими, студентами и представителями неправительственных организаций по обсуждению вопросов реализации антикоррупционной политики в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

Модератором диалоговой встречи выступил Муканов Серик Мейрханович - председатель регионального информационно-пропагандистского штаба при департаменте Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области.

В рамках диалоговой встречи с приветственным словом выступил первый заместитель акима Алматинской области Турлашев Ляззат Махатович.

Председатель регионального информационно-пропагандистского штаба при департаменте Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области особо отметил: "На сегодняшний день Антикоррупционная служба - единственный орган в нашей стране, который смог в силовой правоохранительной структуре создать площадку взаимодействия с обществом. Это хороший пример и демонстрация другим государственным органам, как можно и нужно работать с гражданским обществом. Специальные мониторинговые группы, молодежные движения являются яркими примерами работы Антикоррупционной службы в этом направлении".

Он также добавил, что "буквально в конце ноября этого года при Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) был создан Республиканский информационно-просветительский штаб, в регионах создаются региональные штабы. То есть основная цель информационно-просветительского штаба - формирование общенациональной антикоррупционной ментальности и создание диалогового моста между населением и государством".

Инициатором этой идеи выступила Антикоррупционная служба, а непосредственным исполнителем выступают не столько государственные органы, сколько общественные организации, объединения, гражданские активисты, журналисты, студенческая молодежь. Я так думаю, что, наверное, каждый согласится с мнением о том, что главную роль в этой масштабной работе должны взять на себя активные граждане, представители СМИ, студенты и все те, кто сегодня присутствуют в этом зале. Только объединившись вместе, мы сможем внести свой вклад и создать то общество, которое будет нетерпимое к коррупции", - резюмировал председатель штаба.

Руководитель проектного офиса "Жетісу-адалдык аланы" Жазыкбаев Аманжол Токтарович участникам диалоговой встречи рассказал об итогах проделанной работы проектного офиса за 2019 год.

В рамках подведения итогов работы департамента за прошедший период руководитель департамента Антикоррупционной службы по Алматинской области Турганбаев Данияр Муханович отметил, что "в этом году произошла масштабная трансформация деятельности Антикоррупционной службы. Ни для кого не секрет, что ранее действовавшее Национальное бюро по противодействию коррупции было более закрытым правоохранительным органом, однако после преобразования Агентства и проведенной трансформации новая структура Антикоррупционной службы отражает приоритетность превенции коррупции и новые форматы взаимодействия с гражданским обществом в вопросах противодействия коррупции".

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области Жумабаев Жандос Сагындыкович добавил, что "сейчас Антикоррупционная служба открыта для новых идей, для новых предложений, противодействие коррупции и воспитание добропорядочного, честного, справедливого поколения - это наша общая задача, и мы будем над этим систематически работать".

В этом направлении, специальные мониторинговые группы, региональные информационно-пропагандистские штабы, объединившись вместе с другими гражданскими активистами, с членами партий, с молодежными объединениями, с представителями средств массовой информации в этой масштабной общенациональной идее по противодействию коррупции и формированию добропорядочного общества должны дойти до каждой семьи, до каждого трудового коллектива, до каждого государственного органа и внести свой вклад", - сказал Жумабаев.

В рамках диалоговой встречи были подведены итоги проделанной за год совместной работы с гражданскими активистами, журналистами, государственными органами и студентами.

Особо отличившимся и тем, кто на протяжении всего года активно проявлял свою гражданскую позицию и нетерпимость к коррупции, были вручены грамоты, благодарственные письма от имени председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Шпекбаева Алика Жаткамбаевича, акима Алматинской области Баталова Амандыка Габбасовича и руководителя департамента Антикоррупционной службы по Алматинской области Турганбаева Данияра Мухановича.

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