В Алматинской области пройдут спецучения со спасательными подразделениями государств - членов ОДКБ

Весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду в связи с таянием ледников Тянь-Шаня и большим количеством осадков

Фото: Минводных ресурсов РК

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Конаев. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.





Водохранилище собирает воду трансграничной реки Или, которая берет свое начало на территории Китая. Этой весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду. Специалисты связывают это с таянием ледников Тянь-Шаня и большим количеством осадков.





В последний раз Капчагайское водохранилище было наполнено на 100% в 2014 году. С начала поливного периода вода подается на 6 тысяч га посевных площадей Шенгельдинского сельского округа и на 28 тысяч га в Акдалинском сельском округе. На сегодня по запросам аграриев в секунду направляется 750 кубометров воды", - сообщил заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Медет Керимжанов.





Сейчас в Капчагайском водохранилище имеется 16,2 млрд кубометров воды. Поливной период в области продолжится до конца сентября. Затем начнется подготовка к паводковому периоду.









Напомним, что Министерство водных ресурсов и ирригации участвует в разработке проекта межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем по вопросу распределения вод трансграничных рек. Среди них три крупные трансграничные реки: Ертис, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.