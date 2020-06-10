В Алматинской области завершили весенние полевые работы

Талдыкорган. 9 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области завершили весенне-полевые работы точно в срок, передает Kazakhstan Today.

Посевная площадь Алматинской области увеличилась на 5 тыс. гектаров. И, несмотря на режим ЧП, аграрии региона засеяли около 1 млн гектаров земли. А это ни много ни мало почти целая территория государства Кипр или двух Стамбулов, сообщили в областном акимате.

Значительно вырос и объем валовой продукции сельского хозяйства, на 2,3%.

Стоит отметить, что и природно-климатический фактор благоволил раннему посеву и большую часть полей заняли яровые культуры 622,2 тыс. гектаров, 259,2 тыс. гектаров зерновые, а также масличные культуры и сахарная свекла.

Если сладкий корнеплод в этом году посажен на 16 тыс. гектаров, то масличные культуры заняли 163,3 тыс. гектаров от общей территории.





Особый акцент руководство области делает на субсидировании аграрной сферы. За период ЧП было охвачено 1646 сельхозтоваропроизводителей на сумму 1 млрд 153 млн тенге. А сельские хозяйства региона получили 4,2 тыс. тонн дизельного топлива по 165 тенге за литр.

Нужно учиться жить в условиях пандемии. Надо думать о завтрашнем дне и заботиться о хороших всходах. У нас самый большой показатель по республике - протяженность ирригационных сетей, который в этом году составил 17 тыс. километров. Мы будем продолжать системные работы по развитию водного хозяйства", - отмечает глава региона Амандык Баталов.

Следует сказать, что в рамках программы "Дорожная карта занятости" восстановят 4 водохозяйственных объекта области. В 10 районах планируется строительство и реконструкция 5 водохранилищ, оросительных систем, насосных станций и скважин.

За счет средств Исламского банка развития идет реконструкция 35,4 тыс. гектаров оросительных сетей в 4 районах. Несмотря на сложившуюся ситуацию и режим ЧП, наши фермеры и сельхозтоваропроизводители сделали большой объем работы и завершили весеннюю кампанию в срок. Теперь необходимо повышать урожайность с помощью современных технологий", - подчеркнул Амандык Баталов.

Напомним, что на 37,8 тыс. тонн минеральных удобрений было выделено 1 млрд 513 млн тенге. А в поддержку семеноводства было направлено 1 млрд 667 млн тенге.

Теперь для сельхозтоваропроизводителей наступает временное затишье, затем в полях начнутся работы по протравке посевов от вредителей и сорняков.

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