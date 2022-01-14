В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция - КНБ

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АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности РК сообщили о снижении уровня террористической угрозы в 14 регионах РК. В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом (РОШ) уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - проинформировали в КНБ РК.
При этом отмечается, что в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков.
Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - сообщили в ведомстве.