23.04.2023, 20:33 10981
В Алматы делегация МЧС КНР посетила базу Республиканского оперативно-спасательного отряда
Фото: МЧС РК
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы делегация МЧС Китайской Народной Республики посетила базу Республиканского оперативно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба МЧС РК.
23 апреля во время встречи руководитель Республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой рассказал о техническом оснащении отряда. Спасатели продемонстрировали водолазное оборудование, технические средства радиационной и химико-биологической защиты, аварийно-спасательную технику.
Делегация высоко оценила возможности и готовность к реагированию на ЧС спасателей.
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24.04.2023, 08:59 766
В Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно
Сформированы все правовые основания для изменения тарифов
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Об этом сообщили в ходе совещания в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Для снижения износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата работа по переходу на принцип "Тариф в обмен на инвестиции". На сегодня сформированы все правовые основания для изменения тарифов. При этом их рост будет корректироваться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Наряду с этим для обеспечения справедливой стоимости коммунальных услуг для всех потребителей будут проработаны механизмы внедрения социальной нормы потребления", - сообщили в правительстве.
В ходе совещания были рассмотрены меры по реализации поручений главы государства, данных на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в целях обеспечения роста ВВП на уровне 6% будут проработаны дополнительные источники роста в отраслях экономики. Основной акцент будет сделан на активизацию развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, МСБ и сектора услуг.
Для повышения сбалансированности макроэкономической политики будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда. Сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет увеличения ненефтяных поступлений, в том числе путем отмены неэффективных налоговых льгот.
В целях снижения инфляции совместно с Нацбанком продолжится реализация соответствующего актуализированного Комплексного плана. Основной акцент будет сделан на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.
В рамках нового Налогового кодекса прорабатываются вопросы переориентации налоговых льгот на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологического экспорта, а также снижения налоговой нагрузки на малорентабельные новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей и выполнение соцобязательств.
Продолжится работа и по административной реформе. Так, в 2023-2024 годах планируется проведение прямых выборов акимов районов и городов областного значения в пилотном режиме, а с 2025 года - повсеместно.
Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев выступил по вопросам стабилизации цен. Он отметил, что основной упор в этой работе делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников. Так, на сегодня проанализировано 1 389 цепочек, риски нарушений торговой деятельности выявлены в 332 из них. При установлении конкретных фактов принимаются меры госконтроля. В частности, с начала года исключены 132 непродуктивных посредника.
Вместе с тем проводится работа по автоматизации процесса мониторинга цен на СЗПТ с использованием данных электронных счетов-фактур и операторов фискальных данных. В результате процесс ценообразования по каждому СЗПТ станет прозрачным, что позволит в удаленном режиме выявлять непродуктивных посредников и перекупщиков.
В своем докладе министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что в рамках исполнения поручений главы государства будет проведена комплексная модернизация Экибастузского энергоузла, которая позволит ввести порядка 3 ГВт новой генерации. Так, в декабре будет восстановлен 1-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Ведется работа по расширению ГРЭС-2 путем ввода 3 и 4 энергоблоков суммарной мощностью более 1 200 МВт. Начнутся предпроектные работы по строительству 5 и 6 энергоблоков суммарной мощностью 1 200 МВт.
В рамках модернизации Экибастузской ТЭЦ в текущем году планируется завершить реконструкцию тепловых сетей протяженностью 5,3 км, провести ремонтные работы по 5 водогрейным котлам, довести до конца модернизацию 3-х энергетических котлов ТЭЦ, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.
В целом для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей.
Министр также отметил увеличение совокупных запасов дизельного топлива до 370 тыс. тонн, чего достаточно для покрытия 21-суточной потребности страны. В целом принятый вектор на рыночную экономику позволит обеспечить техническое перевооружение и надежность нефтеперерабатывающих заводов, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков доложил, что до 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 трлн тг с созданием порядка 147 тыс. рабочих мест. Из них 122 проекта на 3,1 трлн тг с созданием около 22,1 тыс. рабочих мест направлены на углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Это проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии.
По его словам, средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. В этом направлении местными исполнительными органами будут разработаны региональные планы строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40%.
Он также отметил, что доступ к услугам водоснабжения сегодня имеют 4 900 сел. До конца 2025 года будут решены вопросы по оставшимся 1 395 селам. Это позволит довести страновой показатель обеспеченности водоснабжением до 100%.
Вице-министр сообщил, что в настоящее время в городах республиканского значения начата разработка комплексных дизайн-проектов, посредством которых будет обеспечиваться соблюдение единого архитектурного стиля внешнего облика зданий, требований к озеленению и благоустройству территорий с учетом международного опыта.
Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения "Продкорпорации" в качестве поверенного агента в процесс реализации "оборотной схемы", что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.
Дополнительно в целях стабилизации ситуации на внутреннем продовольственном рынке в механизм субсидирования вводится новая норма, согласно которой с 1 января 2024 года в пилотном режиме получатели субсидий, занятые производством социально-значимых продовольственных товаров или же сырья для их производства, должны будут брать на себя встречные обязательства по реализации продукции на внутреннем рынке по рыночным ценам.
В целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года. Данный план предполагает реализацию 97 проектов с общим объемом хранения 342,6 тыс. тонн плодоовощной продукции. Для стимулирования бизнеса в этом направлении вносятся изменения в Правила инвестиционного субсидирования для доведения норматива возмещения затрат с 25% до 40-50% при строительстве таких объектов в зависимости от применяемой технологии хранения.
С докладами по реализации поручений Главы государства в курируемых отраслях также выступили министры экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, труда и социальной защиты населения - Тамара Дуйсенова, здравоохранения - Ажар Гиният, просвещения - Гани Бейсембаев и заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.
Премьер-Министр подчеркнул, что все действия сотрудников госорганов и акиматов по выполнению поручений Главы государства должны приносить конкретный результат. Модернизация налоговой, бюджетной и тарифной политик в первую очередь должна учитывать интересы граждан и бизнеса. Все внедряемые инструменты и механизмы должны быть гибкими и стимулирующими.
Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями, проактивно. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать единый Центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что одной из основных задач Правительства является снижение темпов инфляции до конца текущего года в 2 раза. В этой связи поручено актуализировать комплекс мер по контролю и снижению инфляции с рассмотрением его на следующем заседании кабинета министров.
Премьер-Министр указал, что для стабилизации цен на продукты питания акиматам регионов совместно с Минторговли необходимо обеспечить качественную реализацию системных мер по налаживанию торгово-сбытовой цепочки от производителя до потребителя.
Нужно расширить эффективную торгово-логистическую инфраструктуру, завершить строительство овощехранилищ, исключить все непродуктивные посреднические схемы. Региональные комиссии должны обеспечить своевременные меры реагирования на необоснованный рост цен", - отметил он.
Алихан Смаилов добавил, что важную роль в вопросах стабилизации цен на продукты питания должны играть "Продкорпорация" и стабфонды, а Минсельхоз - вести четкую координацию их работы. Вместе с тем следует обеспечить тщательный контроль за бюджетными средствами, направляемыми на развитие агропромышленного комплекса, выстроить результативную работу по развитию перерабатывающих предприятий в регионах и повысить эффективность мер господдержки в обрабатывающей промышленности.
Как отметил глава Правительства, на особом контроле нужно держать и политику по привлечению инвестиций. В этой связи МИДу поручено внедрить интерактивную инвестиционную карту с базой данных инвесторов и инвестпроектов, а также актуализировать Концепцию внешней политики.
Премьер-Министр также обозначил необходимость в рамках нового Налогового кодекса пересмотреть налогообложение проектов по добыче твердых полезных ископаемых, стимулировать рост объемов производства, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, а также повышение занятости.
Еще одним важным направлением является обеспечение малого и среднего бизнеса доступным кредитованием. В этой связи следует упростить процесс принятия решений по предоставлению займов предпринимателям, ведущим прозрачную деятельность.
Кроме того, глава Правительства акцентировал внимание на необходимости принять меры по внедрению в стране принципа бережливого водопотребления, переформатировать работу "Казводхоза" и провести эффективную реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем. К решению вопросов бродячих собак Минэкологии поручено подойти с учетом международного опыта и разработать соответствующие поправки в законодательство.
В завершение Премьер-Министр обозначил важность принятия действенных мер по ликвидации разрыва между внутришкольным и внешним оцениванием учащихся с учетом стандартов ОЭСР, разработки законодательных норм по усилению мер защиты детей от насилия, повышения прозрачности и эффективности финансирования медицинских услуг, ускорения запуска системы Е-Денсаулык с интеграцией всех систем здравоохранения и завершения актуализации сведений, поступающих в Цифровую карту семьи.
Глава государства определил перед Правительством и акиматами основные цели и задачи в социально-экономической сфере. Для их эффективного решения мы должны реализовать ряд реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты, общество ждет от нас конкретных и действенных мер", - заключил Алихан Смаилов.
23.04.2023, 15:27 17376
ТРК президента опубликовал архивное видео поездки Токаева в Нью-Йорк
Видео датируется сентябрем 2022 года
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале "ТРК Президента" опубликовано видео, датируемое сентябрем 2022 года, с рабочим визитом президента Казахстана в США.
20 сентября 2022 года президент Казахстана принял участие в открытии общих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
22.04.2023, 16:22 44026
Военком ОДКБ проанализировал вызовы и угрозы военной безопасности в регионе
Обсуждены мероприятия совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Минобороны РК
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В режиме видео-конференц-связи состоялось 22-е заседание Военного комитета ОДКБ, информирует Министерство обороны Республики Казахстан.
На заседании были рассмотрены приоритетные направления деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в военной сфере, инициированные Республикой Беларусь на период ее председательства в текущем году. Проанализированы вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
Члены Военного комитета обсудили мероприятия совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также вопросы выполнения полетов в воздушном пространстве государств - членов ОДКБ.
Озвучена информация о реализации предложений министров обороны государств - членов организации в ходе внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ, состоявшегося в январе прошлого года.
21.04.2023, 19:33 72571
В Казахстане с начала года в госсобственность возвращена 891 тысяча га земель
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается деятельность рабочей комиссии по возврату неиспользуемых и выданных незаконно сельскохозяйственных земель, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
С начала этого года территориальными подразделениями Комитета управления земельными ресурсами МСХ по республике зарегистрирована 381 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 486 тысяч га, по результатам которых внесено 152 предписания на площади в 304,7 тысячи га.
Вместе с тем государству в этом году уже возвращено 891,7 тысячи га простаивающих сельхозугодий. Кроме того, в отношении акиматов проведено 65 проверок, было выявлено 117 незаконных решений о предоставлении земельных участков сельхозназначения. В адрес местных исполнительных органов выдано 54 предписания об устранении нарушений земельного законодательства.
Из 10 млн га, подлежащих возврату в течение двух лет, в госсобственность перешло уже в общей сложности 6,3 млн га. При этом отмечается, что возвращенные государству сельхозземли будут поставлены в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами. Вышеуказанные земельные участки будут выставлены на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность. Ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
Как сообщалось ранее, в 2022 году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли. В 2023 году государство планирует изъять 5 млн га неиспользуемых сельхозземель.
21.04.2023, 19:18 77896
Смаилов поручил закончить до начала отопительного сезона реконструкцию котельных в Семее
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поездки в Абайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу Шульбинской ГЭС и ознакомился с деятельностью ряда крупных производственных предприятий региона, сообщает пресс-служба главы правительства.
В настоящее время на Шульбинской ГЭС реализуется пилотный проект опережающей диагностики, позволяющий отслеживать состояние основного оборудования в режиме реального времени и выявлять неисправности на ранних стадиях. Проект призван сократить внеплановые простои и обеспечить безаварийность работы станции.
Руководство станции должно приложить все усилия для обеспечения стабильной работы Шульбинской ГЭС и ее модернизации. Нужно стремиться получить максимум эффекта от реализации планов по увеличению мощности станции", - сказал Алихан Смаилов.
Главе правительства были презентованы проекты в сфере энергетической и водной отрасли, включая строительство ТЭЦ-3, контррегулятора на реке Иртыш, что позволит повысить мощность Шульбинской ГЭС на 350 МВт, и новых подстанций. Премьер-министр отметил, что модернизация инженерной инфраструктуры имеет ключевое значение в свете динамичного развития региона.
Будут появляться новые социальные объекты и предприятия, различные инвестиционные проекты. Потребление энергии будет только расти. Поэтому все энергоисточники и сети мы должны привести в надлежащее состояние, чтобы быть готовыми поддерживать растущую экономику энергией", - сказал он.
Далее Алихан Смаилов посетил Бакырчикское горнодобывающее предприятие (Polymetal) в Жарминском районе области, производящее более 10 тонн золота в концентрате в год. Оборудование расположенной здесь обогатительной фабрики укомплектовано современными измерительными приборами и локальной автоматикой. Контроль за ключевыми производственными процессами - от измельчения руды до выпуска готовой продукции осуществляется из единого диспетчерского пункта.
Глава правительства подчеркнул, что заинтересованным министерствам совместно с НПП "Атамекен" и местными исполнительными органами необходимо продолжать работу по поддержке производственных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и увеличению темпов экономического роста в целом.
Нужно оперативно решать проблемные вопросы бизнеса, выявлять барьеры, которые могут тормозить его развитие. Это может касаться налогообложения, каких-то административных вопросов, например выдачи разрешений или других бумаг. Необходимо оптимизировать эти процессы, чтобы стимулировать рост деловой активности", - отметил он.
Премьер-министр также ознакомился с деятельностью предприятия ТОО "Qazaq Astyq Group", занимающегося выпуском растительных масел и жиров. Алихан Смаилов отметил, что акимату следует активнее помогать подобным перерабатывающим предприятиям, так как они обеспечивают внутренний рынок основными продовольственными товарами и повышают долю добавленной стоимости в экспорте.
Необходимо увеличивать количество таких проектов, что впоследствии окажет положительный мультипликативный эффект на всю отрасль сельского хозяйства. Правительство будет и дальше всячески поддерживать такие предприятия", - сказал премьер-министр.
Заместитель акима региона Димитрий Гариков также проинформировал главу правительства о планах по расширению действующих молочно-товарных ферм области по опыту СКО и предоставлению льготных микрокредитов сельскому населению под 2,5% (финансирование ЛПХ ожидается в июне). Кроме того, замакима рассказал о реализации в текущем году 9 инвестиционных проектов на 5,6 млрд тенге, направленных на увеличение площадей орошаемых земель, запуск новых перерабатывающих мощностей и улучшение генофонда сельхозживотных.
Также в рамках поездки в Абайскую область Алихан Смаилов ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной "Габбасова" в Семее и посетил подвесной мост через реку Иртыш.
Премьер-министр отметил, что для решения вопросов теплоснабжения города в комплексный план развития области были включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников. В частности, модернизация котельных "Габбасова" и "Центр" позволит улучшить тепловой режим, повысить качество и надежность предоставляемых населению услуг, экологическое состояние города и снизить уровень теплопотерь.
Семей активно развивается, население растет, строятся новые объекты и жилье. В результате из года в год растет нагрузка на городские теплоисточники. В текущем году на реконструкцию котельных "Габбасова" и "Центр" из бюджета выделен 1 млрд тенге, на теплосети - 3,5 млрд тенге. Акимату необходимо обеспечить качественное проведение всех работ до начала следующего отопительного сезона", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что на сегодня прорабатывается строительство ТЭЦ-3, и обозначил важность завершения подготовки ТЭО в текущем году для дальнейшего рассмотрения вопроса о финансировании проекта.
Премьер-министр также посетил подвесной мост через реку Иртыш, ставший яркой архитектурной достопримечательностью Семея. Алихан Смаилов отметил, что Семей расположен на стыке стратегических транспортных путей, поэтому повышение качества автодорог имеет большое значение для развития города и всего региона. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 7 млрд тенге.
Акимат должен обеспечить своевременную реализацию всех намеченных проектов. В целом правительством утвержден пятилетний комплексный план развития Абайской области. В рамках него предусмотрены мероприятия по модернизации и строительству жилищно-коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры, что даст существенный импульс дальнейшему развитию региона", - сказал он.
Главе правительства были также презентованы генеральный план Семея и меры по застройке и сносу ветхого жилья на левобережной части города площадью 72 га.
21.04.2023, 17:31 82156
Аким Алматы прокомментировал предложение запретить въезд в город авто из области
Неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.
Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
Аким города подчеркнул, что неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город.
Напомним, летом этого года начнется строительство новой газовой ТЭЦ-2 в Алматы, заявил глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев на выездном заседании общественного совета "Самрук-Қазына". Во втором квартале текущего года будет определен подрядчик на поставку оборудования, проектирование и строительство новой газовой станции на площадке Алматинской ТЭЦ-2.
21.04.2023, 16:21 84361
Аким Алматы: Проводим отопительный сезон, постукивая три раза по столу - все ли нормально?
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал вопрос проведения и подготовки к отопительному периоду.
Он отметил, что нужно изменить подходы к проведению осенне-зимнего периода.
Мы все его (отопительный сезон. - Прим. редакции) проводим так, что постукиваем три раза по столу - все ли нормально? Мы буквально вчера прекратили подавать тепло, до конца недели поэтапно завершим. В следующий вторник я уже провожу первое совещание, связанное с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов", - сказал Досаев.
Также, по его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%.
Аким также сообщил, что подготовлены сбалансированные подходы по принципу "тариф в обмен на инвестиции". Вложенные инвестиции позволят обновить инфраструктуру и улучшат качество услуг.
Напомним, сегодня утвердили генеральный план развития Алматы до 2040 года.
В рамках улучшения ситуации в соответствии с генеральным планом до 2040 года планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей.
Как сообщил заместитель акима города Аскар Амрин, по сетям водоснабжения планируется до 2040 года построить 2,4 тысячи км сетей на 427 млрд тенге, 1,1 тысячи км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге.
Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу "тариф в обмен на инвестиции".
21.04.2023, 15:59 83721
Еще три незаконных ЖК выявили в Алматы
Одному из застройщиков выдано предписание приостановить строительство, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, пополнился еще тремя ЖК, сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
В список неблагонадежных ЖК без необходимого пакета документов попали:
- ЖК "ORDA CITY" - мкр. Теректы, ул. Айналмалы, уч. 183.
Заказчик: ТОО "Investment Stroy".
Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, целевое назначение участка - ИЖС", - сообщили в управлении.
Застройщику выдано предписание приостановить строительство, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована.
- ЖК "Dostar Deluxe" - мкр. Мадениет, 185/8.
Заказчик: ИП "Ашинов".
Отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ.
Приняты меры по статье 316, часть 1, 321 КоАП РК (Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации).
Наказание по статье влечет штраф от 120 до 580 МРП.
3. ЖК "Verona" - мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71.
Заказчики: 5 физических лиц.
Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.
В управлении отметили, что случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно.
Пользуясь тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до 3 этажей разрешение не требуется, недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости", - подчеркнули в ведомстве.
В управлении настоятельно рекомендовали перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии +7 (727) 229-81-36.
Ранее в Алматы уже пополнялся список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?