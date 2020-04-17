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В Алматы массовые мероприятия отменены до 30 июня

16.04.2020, 16:41 8965
В Алматы массовые мероприятия отменены до 30 июня
Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы культурно-массовые мероприятия отменены до 30 июня, передает Kazakhstan Today.
 

Все культурно-массовые мероприятия отменяются до конца июня. Далее, исходя из развития ситуации, необходимо объявить о том, как будут проходить мероприятия во второй половине года", - сообщается в Плане по восстановлению экономики и жизнедеятельности Алматы.

 
Кроме того, отмечается, что целесообразно сохранить ограничения на выход из дома для рисковых групп населения (пожилые и так далее) до середины мая.

Как сообщалось ранее, по прогнозу распространения COVID-19 в Алматы, основанному на расчетах Министерства здравоохранения РК, в городе ожидается порядка 800 зараженных COVID-19. В городе на данный момент зарегистрировано 393 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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