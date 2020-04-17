В Алматы массовые мероприятия отменены до 30 июня

Все культурно-массовые мероприятия отменяются до конца июня. Далее, исходя из развития ситуации, необходимо объявить о том, как будут проходить мероприятия во второй половине года", - сообщается в Плане по восстановлению экономики и жизнедеятельности Алматы.
Кроме того, отмечается, что целесообразно сохранить ограничения на выход из дома для рисковых групп населения (пожилые и так далее) до середины мая.
Как сообщалось ранее, по прогнозу распространения COVID-19 в Алматы, основанному на расчетах Министерства здравоохранения РК, в городе ожидается порядка 800 зараженных COVID-19. В городе на данный момент зарегистрировано 393 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
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