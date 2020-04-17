Прогнозируется, что в Алматы COVID-19 может заболеть порядка 800 человек

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - По прогнозу распространения COVID-19 в Алматы, основанному на расчетах Министерства здравоохранения РК, в городе ожидается порядка 800 зараженных COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Ориентировочно пик эпидемии придется на вторую половину апреля", - отмечается в Плане поэтапного восстановления экономики и жизнедеятельности Алматы.





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