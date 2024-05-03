Канат Балыкбаев назначен председателем правления СПК "Алматы"

С момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о результатах деятельности МФЦА за 2023 год и I квартал текущего года, а также о планах развития центра.





По его словам, с момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов (включая 3,5 млрд за 2023 год и первые 3 месяца текущего года), превысив первоначальный целевой показатель, установленный к 2025 году.





В прошлом году в МФЦА было зарегистрировано рекордное количество новых участников - более 670 компаний (в целом - более 2600 компаний из 78 стран мира).





Участники центра в 2023 году и первые 3 месяца текущего года выплатили в бюджет страны налогов на сумму 48,7 млрд тенге. Успешно функционируют институты разрешения споров в лице суда МФЦА и Международного арбитражного центра, которые в 2023 году рассмотрели 767 коммерческих дел", - доложил Бектуров главе государства.





Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В их числе - привлечение "зеленого" фондирования для региона и развитие Среднего коридора.





Более 60% "зеленых" облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра "зеленых" финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.





Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.