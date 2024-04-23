Назначен и.о. председателя правления СПК Алматы

Бектенов поручил сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными поручил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает - Сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными поручил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба кабмина.





Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков очереди на жилье до конца 1-го полугодия. Все должно соответствовать установленным правилам. Зачисление в очередь надо сделать прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей", - отметил Бектенов.

В настоящее время в очереди на жилье состоит из более 650 тыс. граждан. В 2023 году акиматы начали проверять заявителей на соответствие требованиям для участия в жилищной программе.





В итоге в Акмолинской области выявили порядка 16 тыс. недобросовестных граждан, в Шымкенте - более 36 тыс. человек. При этом лишь малая часть нарушивших условия казахстанцев исключены из очереди.





Среди других ключевых задач в сфере строительства на 2024 год:





ввод 18 млн кв. метров жилья;

запуск новой ипотечной программы;

решение системных проблем долевого строительства и незаконной застройки.





По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, к 2030 году в Казахстане планируется построить 111 млн кв. метров жилья за счет всех источников финансирования, что позволит обеспечить новым жильем более 1 млн семей.





Для социально-уязвимых слоев населения планируется приобрести более 22 тыс. квартир на общую сумму 339 млрд тенге.





Также в МПС РК рассказали о реализации государственных ипотечных программ в 2024 году:





на предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5% годовых выделен 81 млрд тенге для выдачи порядка 7 тыс. займов;

по ипотечной программе "Отау" со ставкой 9% предусмотрена выдача 8 тыс. займов на сумму 150 млрд тенге;

с 1 мая "Отбасы банком" будет запущена новая льготная программа с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и 9% - для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов;

по программе "7-20-25" будет выдано порядка 5 тыс. займов на сумму 100 млрд тенге.





Шарлапаев также рассказал о новых мерах госрегулирования в строительстве. В их числе:





запрет на заключение предварительных договоров;

увеличение штрафных санкций с 300 до 2000 МРП;

запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;

осуществление сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.





Данные предложения находятся на согласовании с заинтересованными госорганами.





Сейчас в 8 регионах РК насчитывается 39 проблемных объектов долевого строительства. Для их завершения ищут инвесторов и финансирование.





Дополнено 23.04.2024, 13.11





Строительство жилых домов компанией G-park без разрешительных документов прокомментировал министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.









Все очень просто - нужно прекращать незаконную застройку. Сейчас те меры, которые мы разработали уже в мажилисе. Например, запрет предварительных договоров - это один из самых основных инструментов обхода законного финансирования жилья дольщиками. Конкретно по G-park проинформируем, как вопрос будет решаться", - сказал глава Минпрома.





Шарлапаев отметил, что жителям Казахстана следует проявлять ответственность в выборе застройщика. Если объект официально не гарантирован, строится незаконно, по предварительным договорам - то лучше не покупать квартиры у этих застройщиков.



