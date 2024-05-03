Кто будет определять дату референдума по строительству АЭС в Казахстане   

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов рассказал, кто будет определять дату референдума по строительству атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент агентства.





Этот вопрос с повестки не снят. Вопрос референдума, наверное, будет определяться руководством страны по времени. Сейчас проводится работа совместно с госорганами по разъяснению вопроса безопасности", - сообщил вице-министр.





По его словам, строительство АЭС - долгосрочный проект.









Прогнозы дефицита до 2035 года сохраняются, так как прогнозируются рост потребления, рост экономики, увеличение ВВП в два раза, а это тоже большой объем производства. Поэтому этот план есть (...) строительство больших объемов генерации и возобновляемой, и газовой, и в том числе и атомной электростанции", - добавил Сунгат Есимханов.





Ранее в Минэнерго заявили , что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.





Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"





46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".