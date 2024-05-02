При пожаре в многоквартирном доме Алматы погибла женщина

Рассказать друзьям

Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в четырехэтажном жилом доме в Ауэзовском районе Алматы погибла женщина 1997 года рождения, сообщили в ДЧС мегаполиса.





Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар на четвертом этаже квартиры в 7-м микрорайоне произошел около пяти часов утра 1 мая. Спасатели эвакуировали 23 человека при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.





В пожаре также пострадал мужчина 1990 года рождения. Его госпитализирован в городскую больницу № 7.





Огонь был локализован в 05.45, в 5.52 - ликвидирован.





Кроме того, по информации МЧС, сегодня при пожаре в квартире в Усть-Каменогорске пожарные эвакуировали пятерых жителей, один из них - ребенок.





В ведомстве уточнили, что в квартире на четвертом этаже горели мебель и личные вещи.