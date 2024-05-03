02.05.2024, 18:49 44341

Паводки в Казахстане: в регионах 8097 земельных участков готовы для строительства жилья

34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщила официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева.

По оперативной информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день подтопленными остаются 5678 жилых домов, из которых ИЖС - 5607 и многоквартирные жилые дома (МЖК) - 71, а также 17 907 дачных объектов.

Напомним, по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек. Отведена и откачана вода из 7710 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.
 
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Теги:ПаводкиЖильестроительство

новости по теме

03.05.2024, 08:30 14221

Около 190 шахтеров эвакуировали из шахты имени Костенко из-за задымления

ЧП произошло вечером 2 мая
Около 190 шахтеров эвакуировали из шахты имени Костенко из-за задымления
Фото: акимат Карагандинской области
Караганда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде на шахте имени Костенко произошло задымление на четвертом конвейерном штреке. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты. В связи сигналом датчика в 19.45, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах. По состоянию на 21.47 187 горняков было выведено на поверхность, семь работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты", - проинформировали в МЧС.


Предварительная причина ЧП - попадание инородного тела на ролик нижнего полотна, что вызвало последующую блокировку работы ролика. Из-за этого возникло задымление конвейерной ленты.

Напомним, ночью 28 октября 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
 
01.05.2024, 17:05 98361

У двух пассажиров Air Astana заподозрили холеру

После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра холера была исключена
Уральск. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих пассажиров рейса Air Astana с подозрением на холеру доставили в инфекционную больницу в Уральске.

По данным портала "Уральская неделя", самолет прибыл в Уральск из Алматы 30 апреля в 22.25.

Как рассказали пассажиры, во время полета двум пассажирам - мужчине и женщине стало плохо - у них была температура, их рвало.

После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

В областной инфекционной больнице подтвердили инцидент.

Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", - рассказала директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.


Напомни, в Казахстане ликвидировали очаг завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту Air Astana на рейсе Дели - Алматы. Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара.


 
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Теги:Air Astanaхолера
01.05.2024, 16:11 99566

При пожаре в многоквартирном доме Алматы погибла женщина

Пострадавший 1990 года рождения госпитализирован
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в четырехэтажном жилом доме в Ауэзовском районе Алматы погибла женщина 1997 года рождения, сообщили в ДЧС мегаполиса.

Как сообщили в ДЧС Алматы, пожар на четвертом этаже квартиры в 7-м микрорайоне произошел около пяти часов утра 1 мая. Спасатели эвакуировали 23 человека при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.

В пожаре также пострадал мужчина 1990 года рождения. Его госпитализирован в городскую больницу № 7.

Огонь был локализован в 05.45, в 5.52 - ликвидирован.

Кроме того, по информации МЧС, сегодня при пожаре в квартире в Усть-Каменогорске пожарные эвакуировали пятерых жителей, один из них - ребенок.

В ведомстве уточнили, что в квартире на четвертом этаже горели мебель и личные вещи.
 
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Теги:ПожарГибельАлматы
29.04.2024, 21:36 182631

Гибель детей в пожаре в Атырауской области: в больнице скончалась их мать

У нее было обожжено 95% кожного покрова
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 25 апреля около 6.00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Пожарные обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию.

Как сообщает портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.
 
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Теги:ПожарГибельдети
29.04.2024, 18:10 191346

Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни

В регионе построено более 500 километров дамб
Большая вода идет в Атыраускую область: пик паводков ожидается в ближайшие дни
Фото: Акорда
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе оперативного совещания по паводковой ситуации на западе страны заявил, что большая вода идет в Атыраускую область, сообщает пресс-служба главы правительства.

Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", - подчеркнул Олжас Бектенов.


Отмечается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Кроме того, в регионе построено более 500 километров дамб.

Также глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.

Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", - добавил он.


Напомним, ранее президент поручил срочно восстановить разрушенное стихией жилье.
 
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Теги:АтырауПаводкиЧП
29.04.2024, 11:20 211101

Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах

В свои дома вернулись 38 521 человек
Паводки в Казахстане: 6,7 тысячи человек остаются в эвакопунктах
Фото: МЧС РК
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мониторинг паводковой ситуации на реке Урал в Атырауской области осуществляется с помощью дрона, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах возведено свыше 500 км дамб. В городе Кульсары откачано более 207 тысяч кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", - рассказали в МЧС


В свои дома вернулись 38 521 человек, в эвакопунктах остаются 6726 человек.

С начала паводка откачано свыше 12,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. В Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территорий общей площадью 403 гектара.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 20 тысяч человек и 2772 единицы техники, 335 водооткачивающих средств и 249 плавательных средств, 7 воздушных судов", - проинформировали в ведомстве.


На места постоянной дислокации возвращаются часть военнослужащих Минобороны из Алматы и Карагандинской области, ранее направленных в Западно- и Северо-Казахстанскую области.

Ранее сообщалось, что уровень воды на реке Урал продолжает повышаться.

 
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Теги:ПаводкиРКУралобстановка
29.04.2024, 08:18 222181

Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области  

Площадь пожара составила 440 квадратных метров
Сотни тонн сена загорелись в Атырауской области
Фото: скриншот из видео МЧС
Атырау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области произошло возгорание около 250 тонн сена. Площадь пожара составила 440 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным МЧС, вчера в Курмангазинском районе на окраине села Каракул произошло загорание около 250 тонн складированного сена на открытой территории.

Ночью пожарным удалось локализовать пожар на предварительной площади 440 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 04.32.

Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.


 
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Теги:ПожарАтырауская областьсено
28.04.2024, 20:48 242996

Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток

Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток
Фото: МЧС РК
Семей. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя три дня спасатели ликвидировали пожар в природном резервате "Семей орманы", сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Природный пожар в Дмитриевском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.


По информации министерства, площадь пожара составила 0,8 гектара.

Ранее сообщалось, что на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы" горит лес.

Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.

Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.

Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
 
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Теги:ПожарРезерватЛес

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