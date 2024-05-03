Паводки в Казахстане: в регионах 8097 земельных участков готовы для строительства жилья

34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах

Рассказать друзьям

Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 34 подрядные компании уже приступили к строительству 398 домов в 5 регионах. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщила официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева.





По оперативной информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день подтопленными остаются 5678 жилых домов, из которых ИЖС - 5607 и многоквартирные жилые дома (МЖК) - 71, а также 17 907 дачных объектов.



