02.05.2024, 10:43 91666
Паводки в Казахстане: более 43 тысяч человек вернулись в свои дома
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К этому часу по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, отведена и откачана вода из 7710 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.
В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тысячи мешкотар.
В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков произошло повышение уровня воды в реках Бухтарма и Киши Ульба. В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах в РК задействовано более 14 тысяч человек и 1529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов.
новости по теме
03.05.2024, 13:22 1696
На БАКАД временно ограничат движение на некоторых полосах
На дороге обновляют дорожную разметку
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
"В связи с этим в течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах. Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций", - пояснили в ведомстве.
Комитет автомобильных дорог призвал участников движения быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло.
Завершить работы планируется до конца текущего месяца.
Напомним, БАКАД открыли в июне прошлого года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
03.05.2024, 10:18 10356
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 48 611 пострадавших от паводков казахстанцев вернулись в свои дома. В эвакуационных пунктах остается 5961 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Отведена и откачана вода из 8189 жилых домов и 2977 дворовых территорий. Откачано более 13,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Всего в противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек.
В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал. Проводятся берегоукрепительные работы. В Атырау устанавливаются барьерные боны.
В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реке Бухтарма, вследствие чего в селе Зубовск района Алтай подтопило 24 дворовые территории. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с подтопленных территорий. Уровень воды в реке Бухтарма снизился. Мониторинг за уровнем реки продолжается.
03.05.2024, 09:43 13371
В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды Дополнено
Фото: gov.kz
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Атырау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным гидрологического мониторинга Казгидромета по Атырауской области, в реке Урал за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды изменился. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС региона.
На гидропосту река Урал - поселок Индербор уровень на отметке 788 см, подъем уровня на 38 см. Общий подъем с начала паводка составляет 565 см.
На посту река Урал - поселок Махамбет уровень воды за сутки повысился на 17 см, до 812 см. Общий подъем с начала паводка составляет 495 см. До критической отметки осталось 38 см, отметили в штабе.
На гидропосту река Урал - Атырау уровень повысился на 12 см, до 471 см. Общий подъем с начала паводка составляет 280 см.
Сообщается, что на 3 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 кубометр в секунду.
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали об обстановке на водохранилищах страны.
По данным ведомства, четыре крупных водохранилища ЗКО наполнены в среднем на 88%.
В Акмолинской области два крупных водохранилища заполнены на 100%.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 82,4%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 39,8%.
В Карагандинской области три крупных водохранилища заполнены в среднем на 98,6%.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.
Отмечается, что собранная в водохранилищах вода далее направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.
Дополнено 03.05.2024, 12.10
В Атырауской области в двух реках продолжает расти уровень воды, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.
На протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища", - проинформировали в штабе.
02.05.2024, 15:21 76826
Задушил на кухне и сбежал: убийцу молодой женщины судят в Актюбинской области
У погибшей осталось трое малолетних детей
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Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники фонда "НеМолчиKZ" сообщили об очередном вопиющем преступлении, произошедшем в Актюбинской области.
По словам правозащитников, мужчина задушил бывшую супругу пока та отвернулась, чтобы поставить чайник. Преступление произошло в ночь на 1 февраля этого года. К общественникам обратились родственники покойной, пишет сайт "Мой город".
Айбану развелась с мужем в 2022 году. Отец детей не платил алименты, не общался с ними, устраивал свою личную жизнью с другой девушкой. Но спустя два года вернулся. Айбану согласилась, потому что дети маленькие. А он вот так подло пришел домой, и пока мама его детей ставила ему чайник, задушил! Айбану жила в поселке Саркул Актюбинской области. Тогда, со слов близких, он приехал из Актобе на такси. И сказал таксисту ждать его на окраине поселка", - сообщили правозащитники.
Общественники уверены, что это было тщательно спланированное хладнокровное убийство. А мотивом послужила недвижимость, которую убийца не хотел делить.
Айбану не могла жить в городе, поехала в аул, было финансово тяжело. А тем временем у нее была общая с ним квартира, про которую она периодически спрашивала и просила поделить ее, чтобы и у детей было жилье. После преступления мужчина сел в то же такси, на котором приехал, и уехал. Дома остались трое маленьких детей с мертвой матерью. Утром дети нашли маму на кухне, плакали, что она не просыпается", - отметили в фонде.
Сейчас детей воспитывает сестра погибшей женщины.
В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Дело велось по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый находится под стражей.
Напомним, 25 апреля еще одно жестокое убийство произошло в Караганде. Бывший супруг зарезал женщину на глазах у детей.
В этот же день в Атырауской области изверг поджег квартиру, в которой жила его бывшая супруга с двумя детьми. Дети и их мать скончались.
02.05.2024, 08:30 98066
Осужденный за взятку экс-аким Сатпаева пытался обжаловать приговор
Фото: Depositphotos
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Сатпаев. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Сатпаева, осужденный на 3,5 года лишения свободы, пытался обжаловать приговор. Приговор суда оставлен без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе суда области Улытау.
По данным суда, в феврале 2024 года, будучи акимом города, он "получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации".
Сообщается, что "приговором Сатпаевского городского суда от 18 марта 2024 года экс-аким был признан виновным по статье 366, часть 2, УК и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе".
Предприниматель был признан виновным по статье 367, часть 2, УК РК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере от 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Как сообщили в суде, постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного, его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора - без удовлетворения.
01.05.2024, 12:00 145591
С Днем единства народа Казахстана!
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей, подписчиков с праздником дружбы и согласия всех народов Казахстана - Днем единства народа Казахстана!
Желаем вашим семьям мира, единства и благополучия! Пусть каждый человек в Казахстане чувствует себя защищенным и свободным. Крепкой международной дружбы и светлого будущего народу Казахстана!
День единства народа Казахстана начали отмечать в 1996 году. До этого, в советское время, 1 мая отмечали День международной солидарности трудящихся, тогда же появился знаменитый лозунг "Мир! Труд! Май!". Сейчас в странах СНГ Первомай празднуется как День труда.
01.05.2024, 09:10 152191
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Майские праздники
В мае в Казахстане отмечают три праздника: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В связи с этим казахстанцев ждут дополнительные дни отдыха.
Казахстанцы отдохнут 1 мая в День единства народа Казахстана, в День защитника Отечества и День Победы казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7, 8 и 9 мая (вторник, среда, четверг). 4 мая, суббота, будет рабочим днем.
В этом году исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в Казахстане проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны.
Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане
С 1 мая текущего года вступают в силу изменения и дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения", сообщили в пресс-службе КазСтандарта.
Разработанные изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.
Из ключевых нововведений:
1. Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.
2. Введение новых дорожных знаков:
Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;
Диагональный пешеходный переход";
Перестроение на параллельную проезжую часть";
Конец параллельной проезжей части".
Прием заявок на ЕНТ стартует в Казахстане 6 мая
Прием заявлений на основное Единой национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая, проинформировал Национальный центр тестирования.
Само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ - с 25 мая по 12 июля.
Отмечается, что по решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
Последний звонок в школах Казахстана
25 мая завершится учебный год в школах Казахстана. В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели.
В пресс-службе Минпросвещения РК сообщили, что 24 мая во всех школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года. 2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.
В Казахстане вводят запрет на ввоз куриных яиц
Приказом министра сельского хозяйства введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщили в МСХ. Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.
Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию РК.
Вывозить из Казахстана лом и отходы цветных и черных металлов запретили еще на полгода
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства. Меры вводятся для увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и борьбы с нелегальным оборотом лома.
С 5 мая из Казахстана запрещается вывозить:
- всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
- автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Прогноз погоды на май
В течение первой декады мая на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом, сообщает Казгидромет.
В начале и в середине декады на севере, в центре, на востоке, в горных и предгорных районах республики ночью ожидается дождь с переходом в снег.
В первой декаде мая ожидаются колебания температуры воздуха:
- на северо-западе, севере, в центре, на востоке страны - ночью от -5, +3°С до +2, +10°С, днем от +5, +13°С до +20, +28°С;
- на юге - ночью от -3, +5°С до +8, +15°С, днем от +13, +23°С до +25, +30°С;
- на западе - ночью от +8, +18°С до -3, +7°С, днем от +18, +25°С до +8, +15°С.
Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:
- на севере, в центре, на востоке республики - ночью до +10, +18°С, днем до +25, +35°С;
- на юге - ночью до +15, +23°С, днем до +30, +40°C жары.
В отдельные дни второй и третьей декады мая с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары - в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15, +25°С, в южных +20, +28°С.
В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - в западных регионах страны.
Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - на крайнем западе страны, меньше нормы - в южных, центральных регионах Казахстана.
С 1 мая в столичном аэропорту вводятся ограничения в связи с капремонтом взлетно-посадочной полосы
Ремонт будут проводить в ночное время. С 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22.00 до 06.00 аэродром города Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов.
01.05.2024, 08:28 154766
День единства народа отмечают в Казахстане
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первого мая отмечается День единства народа Казахстана - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
На сегодня численность населения Казахстана составляет более 20 млн человек. Из них 71% - казахи, доля русского населения - 14,9%, узбеков - 3,3%, украинцев - 1,8%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татар - 1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.
Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.
Праздник единства народа начал отмечаться с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая или Первомай.
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