Паводки в Казахстане: более 43 тысяч человек вернулись в свои дома

Фото: gov.kz

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К этому часу по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





По данным ведомства, отведена и откачана вода из 7710 жилых домов и 2844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.





В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Урал. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тысячи мешкотар.





В Восточно-Казахстанской области в связи выпадением обильных осадков произошло повышение уровня воды в реках Бухтарма и Киши Ульба. В районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и Центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.





Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах в РК задействовано более 14 тысяч человек и 1529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, 6 воздушных судов.