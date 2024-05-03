В Кыргызстане мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей: семеро в реанимации   

По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно

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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новая мощная вспышка произошла на Солнце, по предварительным данным, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно. В поле зрения коронографов вещество должно появиться только через час.

"Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая - активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.

Сейчас ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Таким образом, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.





