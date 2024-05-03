02.05.2024, 12:10 56876
Ущерб на более чем 122 млн тенге: деятельность незаконных недропользователей пресекли в Алматинской области
Фото: polisia.kz
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Конаев. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность незаконных недропользователей пресекли в Енбекшиказахском районе Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Круг фигурантов установлен. Проверяется причастность каждого из них к уголовному правонарушению. По предварительным данным, мужчины самовольно добывали полезные ископаемые в зоне месторождения вдоль одной из рек региона. Проведенная экспертиза подтвердила происхождение материала, являющегося балластом объемом 27 455,47 кубического метра. Добытую руду мужчины сбывали на территории мегаполиса и области", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что причиненный государству ущерб составил более 122 млн тенге.
Также подчеркивается, что по факту незаконного недропользования зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.
Ранее в Алматинской области было выявлено пятнадцать фактов незаконного недропользования.
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03.05.2024, 12:10 2726
О ликвидации двух крупных международных наркоканалов рассказали в КНБ
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности сообщил о ликвидации двух крупных международных наркоканалов.
В конце прошлого года реализована операция по пресечению международного канала поставки наркотиков по т.н. "Северному маршруту". В ходе оперативной разработки был установлен действующий канал контрабанды наркотиков из Афганистана через территорию Казахстана в страны Европы. Комитетом во взаимодействии с зарубежными партнерами и компетентными органами Германии выявлена развитая сеть одного из международных наркосиндикатов. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина", - проинформировали в КНБ.
Досудебное расследование проводят правоохранительные органы Германии.
В феврале КНБ провел еще одну спецоперацию, в результате которой были раскрыты намерения участников транснациональной наркоструктуры по организации контрабанды афганских наркотиков.
С целью ликвидации всех звеньев наркоцепи, при координации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан организовано взаимодействие с европейскими партнерами. В результате принятых мер задержан основной организатор наркоканала - гражданин Испании, у которого изъято 10 кг метамфетамина, доставленных в Европу из Афганистана через Казахстан", - рассказали в комитете.
Рыночная стоимость изъятых наркотиков в Европе оценивается в сумму свыше 2.5 млн долларов США.
Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются.
Ранее сообщалось, что за изготовление наркотиков в Казахстане могут ввести пожизненное лишение свободы.
Напомним, в апреле две крупные нарколаборатории ликвидировали в Акмолинской и Алматинской областях.
02.05.2024, 17:56 40461
Экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был задержан по подозрению в превышении власти и должностных полномочий.
02.05.2024, 11:48 57906
Спустив штаны, гонялся за детьми: в Петропавловске пенсионера приговорили к восьми годам лишения свободы
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области приговорил пенсионера к восьми годам лишения свободы за развратные действия в отношении малолетних.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - информирует 7152.kz.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Согласно материалам дела, в июне прошлого года недалеко от детской площадки пенсионер обнажился, спустив брюки, в присутствии детей 2013 года рождения, а когда они, перепугавшись, побежали, стал их преследовать", - сообщает издание.
Ранее сообщалось, что насильника-рецидивиста лишили свободы на 15 с половиной лет в Кентау.
02.05.2024, 11:21 58971
Восьмиклассник скончался после избиения в уличном школьном туалете в Жамбылской области
Фото: Facebook/Данияр Алимкул
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Тараз. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ученик восьмого класса скончался после избиения в уличном школьном туалете, подозреваемый задержан.
О случившейся трагедии рассказал журналист Данияр Алимкул. Инцидент, по его словам, произошел в одной из сельских школ Байзакского района. Смертельные удары восьмикласснику нанес ученик девятого класса.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Подозреваемый, несовершеннолетний, задержан и водворен в изолятор временного содержания", - приводит сообщение полиции Zakon.kz.
Также в отношении руководства и сотрудников школы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности здоровья и жизни детей.
Ранее в Туркестанской области завели уголовное дело после жестокого избиения подростка сверстниками.
В 2019 году казахстанцев потряс случай изнасилования школьницы в уличном туалете в той же Жамбылской области. После этой трагедии началась активная работа по ликвидации уличных туалетов в школах. В апреле 2022 года сообщалось, что около 50 уличных туалетов продолжают функционировать в казахстанских школах. Бывший в то время на посту министра образования Асхат Аймагамбетов сказал, что к концу 2022 года данная проблема будет решена.
Напомним, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
02.05.2024, 10:18 61346
Антикор направил в суд дело в отношении Гульмиры Сатыбалды
Фото: Polisia.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством РК по противодействию коррупции завершено расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшим тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе Антикора.
В настоящее время участники процесса завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении Сатыбалды Г. с санкции следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в специализированный межрайонный уголовный суд Алматы", - проинформировали в Антикоре.
Иная информация распространению не подлежит.
30.04.2024, 18:12 135126
Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от паводков казахстанцах
Вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке, заявили в МВД
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от масштабных паводков жителях Казахстана, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шынгыс Алекешев.
Уже появились новые схемы интернет-мошенников. Людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, могут позвонить мошенники от имени того или иного госоргана и предложить продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности благодаря этому коду мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Тем не менее важно знать: сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные", - заявил он.
Шынгыс Алекешев подчеркнул, что вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке.
Рекомендуется никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в виде SMS, и кодовые слова. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам - можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца", - добавил он.
Напомним, интернет-мошенники за два месяца обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге.
30.04.2024, 17:39 135926
В Атырауской области компанию оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением
Постановление суда вступило в законную силу
Фото: gov.kz
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Атырау. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества.
Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в АЗРК.
Напомним, в прошлом году парк хранения сжиженного нефтяного газа оштрафовали более чем на 300 млн тенге.
30.04.2024, 16:02 140121
Депутат районного маслихата в Актюбинской области украл более 450 млн сельхозсубсидий
Аферист предоставлял фиктивные договоры для получения субсидий, а полученные деньги тратил на собственные нужды
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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат районного маслихата в Актюбинской области получил тюремный срок за хищение сельхозсубсидий, сообщили в пресс-службе суда № 2 города Актобе.
Согласно материалам суда, в 2020 году, являясь главой крестьянского хозяйства, подсудимый предоставил в Аграрную кредитную корпорацию фиктивный договор на покупку 1200 голов крупного рогатого скота, чтобы открыть кредитную линию на 780 млн тенге.
Получив 390 млн тенге, он перечислил их на счет крестьянского хозяйства своего родственника, а затем перевел суммы на свой личный счет и счет своего крестьянского хозяйства. Далее он распоряжался деньгами по своему усмотрению.
Кроме того, в период с 2021 по 2022 годы подсудимый подал фиктивные заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма для КРС, хотя фактически не имел в активах скот. Полученные по заявке 67 млн тенге аферист обналичил и потратил на собственные нужды.
Приговором суда подсудимый признан виновным по статье УК РК "Мошенничество", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно распорядительными и материально ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, В Костанайской области почти 50 человек попали под следствие по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group". Группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК" c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге.
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