Антикор направил в суд дело в отношении Гульмиры Сатыбалды

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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат районного маслихата в Актюбинской области получил тюремный срок за хищение сельхозсубсидий, - Депутат районного маслихата в Актюбинской области получил тюремный срок за хищение сельхозсубсидий, сообщили в пресс-службе суда № 2 города Актобе.





Согласно материалам суда, в 2020 году, являясь главой крестьянского хозяйства, подсудимый предоставил в Аграрную кредитную корпорацию фиктивный договор на покупку 1200 голов крупного рогатого скота, чтобы открыть кредитную линию на 780 млн тенге.





Получив 390 млн тенге, он перечислил их на счет крестьянского хозяйства своего родственника, а затем перевел суммы на свой личный счет и счет своего крестьянского хозяйства. Далее он распоряжался деньгами по своему усмотрению.





Кроме того, в период с 2021 по 2022 годы подсудимый подал фиктивные заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма для КРС, хотя фактически не имел в активах скот. Полученные по заявке 67 млн тенге аферист обналичил и потратил на собственные нужды.





Приговором суда подсудимый признан виновным по статье УК РК "Мошенничество", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно распорядительными и материально ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет.





Приговор не вступил в законную силу.



