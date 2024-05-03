Осужденный за взятку экс-аким Сатпаева пытался обжаловать приговор

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Сатпаев. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Сатпаева, осужденный на 3,5 года лишения свободы, пытался обжаловать приговор. Приговор суда оставлен без изменения. Об этом - Экс-аким Сатпаева, осужденный на 3,5 года лишения свободы, пытался обжаловать приговор. Приговор суда оставлен без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе суда области Улытау.





По данным суда, в феврале 2024 года, будучи акимом города, он "получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации".





Сообщается, что "приговором Сатпаевского городского суда от 18 марта 2024 года экс-аким был признан виновным по статье 366, часть 2, УК и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе".





Предприниматель был признан виновным по статье 367, часть 2, УК РК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере от 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Как сообщили в суде, постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного, его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора - без удовлетворения.